Thermondo Reduziert Stromkosten im Eigenheim um 30 % – mit KI-gestütztem Energiemanagement

Geringere Stromkosten auch ohne Stromsteuersenkung

BERLIN, GERMANY, July 2, 2025 / EINPresswire.com / -- Deutschlands größter Wärmepumpen-Installateur thermondo erweitert sein Angebot für Energiemanagement im Eigenheim um eine neue, KI-gestützte Steuerung. Mit Hilfe der Software thermondo intelligence können Hausbesitzer:innen ihren Stromverbrauch für Wärmepumpe, Batteriespeicher und Haushaltsgeräte intelligent und vorausschauend optimieren. Das Ergebnis: Bis zu 30 Prozent geringere Stromkosten pro Jahr – bei gleichbleibendem Wohnkomfort.Wärmepumpe: Effizient und wirtschaftlich trotz hoher StrompreiseHeizen mit der Wärmepumpe wird in deutschen Eigenheimen immer mehr zum Standard. Laut Bundesverband Wärmepumpe verdoppelte sich der Absatz von Wärmepumpen in den ersten vier Monaten 2025 gegenüber dem Vorjahr (+53%). Obwohl Wärmepumpen aufgrund ihres hohen Wirkungsgrads wesentlich effizienter als Gasheizungen sind, steigen beim elektrischen Heizen die Stromkosten im Haushalt. Gleichzeitig bleibt der Strompreis in Deutschland weiter auf einem hohen Niveau, da die Bundesregierung im aktuellen Haushaltsentwurf keine Senkung der Stromsteuer vorsieht.Strom im Eigenheim effizienter und flexibler zu verbrauchen ist daher ein wichtiger Schlüssel für individuelle wie gesamtgesellschaftliche Einsparungen. Hier setzt intelligente Steuerungstechnik an.„Dass die Bundesregierung ihr Wahlversprechen zur Stromsteuersenkung nicht einlöst, sendet ein falsches Signal für den Fortschritt der Energiewende. Niedrigere Strompreise wären eine faire und transparente Entlastung für alle Bürger - und ein klarer Anreiz für elektrisches Heizen und Fahren”, kommentiert Felix Plog, CEO von thermondo. “Unabhängig davon eröffnen technologische Lösungen hohe Sparpotenziale: Unsere neue Software setzt auf intelligente Steuerung, um Heiz- und Stromkosten im Eigenheim spürbar zu senken. Damit bieten wir Hausbesitzern eine echte Innovation, die das Heizen mit der Wärmepumpe noch effizienter und günstiger macht - und gleichzeitig unsere Position als Qualitätsführer stärkt.”Intelligente Wärmepumpen-Optimierung mit Gebäudedaten und Wetterprognosethermondo bietet mit thermondo smart seit 2024 ein Energiemanagementsystem für Wärmepumpen an. Neu ist nun die Integration einer eigens entwickelten, KI-gestützten Steuerungssoftware: thermondo intelligence. Die Software basiert auf der Erfahrung aus über 45.000 von thermondo installierten Heizsystemen. Sie verarbeitet Planungsdaten wie Gebäudefläche, Heizlast und Wärmepumpen-Modell und erstellt daraus einen digitalen Zwilling des jeweiligen Gebäudes. Auf dieser Grundlage berechnet das System eine individuelle Heizsstrategie für die Wärmepumpe, die maximale Effizienz und hohen Wohnkomfort gewährleistet.Ein zentraler Vorteil von thermondo intelligence ist die Integration von Wetterdaten. Die Software analysiert Wetterprognosen bis zu drei Tage im Voraus, um Einsparpotenziale im Heizbetrieb zu identifizieren. So läuft die Wärmepumpe gezielt in wärmeren Phasen mit höherem Wirkungsgrad und überschüssige Wärme wird in der Gebäudehülle gespeichert. Bei fallenden Temperaturen kann die Leistung der Wärmepumpe entsprechend reduziert werden, während die Raumtemperatur konstant bleibt.Im optimierten Heizbetrieb der Wärmepumpe lassen sich rund 15 Prozent Stromverbrauch einsparen. Für ein typisches Einfamilienhaus mit vier Personen und einem jährlichen Verbrauch von etwa 7.000 kWh entspricht das einer Ersparnis von etwa 300 Euro im Jahr.Doppeltes Sparpotenzial: 30 Prozent weniger Kosten durch PV und dynamischen StromtarifMit dem Komplett-Set-up von thermondo verdoppelt sich dieses Einsparpotenzial auf 30 Prozent. Die KI-gestützte Steuerung stimmt Wärmepumpe, Photovoltaikanlage, Batteriespeicher, Wallbox und dynamischen Stromtarif so aufeinander ab, dass Stromkosten minimiert werden.Dabei berücksichtigt die Software neben Wetterprognosen weitere Einflussfaktoren wie die Solarstromerzeugung, die Strompreisentwicklung am Folgetag und variable Netzentgelte. Der Betrieb der Wärmepumpe und anderer Geräte wird automatisch in günstige Zeitfenster verlegt – zum Beispiel dann, wenn viel PV-Strom verfügbar ist oder Strompreise besonders niedrig sind.Dadurch steigt die Eigenverbrauchsquote von Solarstrom um rund 20 Prozent auf bis zu 80 Prozent,was rund 20 Prozent der Stromkosten aus dem Netz einspart. Hinzu kommen rund 10 Prozent Kostenvorteil durch den dynamischen Stromtarif gegenüber fixen Tarifen.„Smarte Technik und flexibler Verbrauch machen den Unterschied“, erläutert René Zerwes, Produktmanager bei thermondo. „Unser Energiemanager orchestriert den Stromverbrauch im Eigenheim so, dass Wärmepumpe, Wallbox und Haushaltsgeräte automatisch zu den effizientesten Zeiten laufen. Das bringt hohe Ersparnisse. Unsere Use-Cases zeigen: Wer die PV-Optimierung und unseren dynamischen Stromtarif nutzt, spart im Vergleich zu einem Haushalt ohne Energiemanager und mit fixem Tarif jedes Jahr 600 Euro.“Auch die Warmwasserbereitung über die Wärmepumpe und der Batteriespeicher werden intelligent gesteuert – entweder zur Nutzung des selbst erzeugten Solarstroms oder automatisch zu Zeiten mit besonders günstigen Strompreisen. Die Steuerung erfolgt vollautomatisch, während Nutzer:innen über die thermondo App jederzeit die volle Kontrolle behalten und alle relevanten Kennzahlen im Blick haben.Über thermondothermondo wurde 2013 in Berlin als digitaler Heizungsinstallateur gelauncht – heute gilt thermondo als zentraler Möglichmacher der Energiewende für Deutschlands Ein- und Zweifamilienhäuser im Bestand. Mit der Übernahme des südwestdeutschen Photovoltaik-Champions FEBESOL im April 2024 beschäftigt die thermondo Gruppe über 1.000 Mitarbeitende, davon über 600 festangestellte Handwerker:innen und hat eine installierte Basis von über 50.000 Anlagen, davon über 9.000 Wärmepumpen im Bestand. thermondo gilt damit nicht nur als größter Wärmepumpen-Installateur, sondern auch als das CleanTech mit der zweitgrößten Kundenbasis in Deutschland.thermondo macht mit eigens entwickelter Software, standardisierten Prozessen und Finanzierungsmodellen aus einer Hand, klimaneutrales Wohnen für jede:n Hausbesitzer:in zugänglich, erschwinglich und so einfach und zuverlässig wie möglich. Zu den Services von thermondo zählen die Beratung, Förderung, Finanzierung, Installation und Wartung von Wärmepumpen, PV und allen weiteren Komponenten für klimaneutrales Wohnen im Bestand.Allein mit dem Einbau von modernen Heizungsanlagen hat das CleanTech seit Gründung dazu beigetragen, weit über eine Million Tonnen CO₂ einzusparen. Zu den Investoren von thermondo gehören Brookfield, Future Energy Ventures, HV Capital, Vorwerk, Rocket Internet und 10x.Mehr Informationen unter:PressekontaktDr. Richard Lucht,Vice President Brand, Communications & Public Affairs

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.