Mariachi Alegría: tradición musical mexicana con presencia nacional e internacional

1. Mariachi Alegría 2. Mariachi Alegría es la mejor opción para amenizar todo tipo de eventos, y un gran repertorio como: 3. HUAPANGOS, SONES, CORRIDOS, RANCHERAS, BOLEROS, BALADAS

Mariachi Alegría: con presencia en ciudades como Bilbao, Barcelona, Asturias, Valencia, Castellón, Murcia, Alicante, Málaga, Sevilla, Benidorm y Madrid.

ALICANTE, SPAIN, July 1, 2025 / EINPresswire.com / -- Mariachi Alegría, agrupación musical con más de veinte años de trayectoria artística, continúa consolidándose como una referencia en la interpretación de música tradicional mexicana tanto en España como en diversas ciudades de Europa. Conformado por un grupo flexible de entre 3 y 14 músicos, el conjunto ofrece presentaciones personalizadas que se adaptan a la naturaleza del evento y a las preferencias del cliente: mariachis para fiestas mariachi para eventos y mas.La agrupación utiliza exclusivamente instrumentos auténticos fabricados en México, tales como la vihuela, la guitarra, el guitarrón y la trompeta. En muchas ocasiones, también se incorporan el violín, el arpa, el requinto o una segunda trompeta, enriqueciendo aún más la experiencia musical.Mariachi Alegría cuenta con un repertorio amplio que abarca géneros como huapangos, sones, corridos, rancheras, boleros y baladas, combinando temas clásicos con las canciones más actuales. Sus actuaciones están disponibles para una variedad de celebraciones, incluyendo aniversarios, bodas, cumpleaños y serenatas.La agrupación ofrece sus servicios en todo el territorio nacional, con presencia destacada en ciudades como Bilbao, Barcelona, Asturias, Valencia, Castellón, Murcia, Alicante, Málaga, Sevilla, Benidorm y Madrid. Asimismo, realiza presentaciones en el extranjero, llevando la tradición del mariachi a escenarios internacionales.Diversos testimonios de clientes destacan la calidad artística y la profesionalidad del grupo:- Ariela López "Sin ninguna duda, los mejores mariachis en España, altamente recomendados".- Nicole Moya "He pasado uno de mis mejores cumpleaños, excelentes músicos, las mejores canciones!"- José Montes "Siempre llamamos a Mariachi Alegría para celebrar nuestros eventos, son muy profesionales. Saludos desde Alicante".- Daniela Mella "Madrid se viste de Mexico con Mariachi Alegría, las mejores presentaciones, no dudéis en llamarlos!".Para más información o para solicitar una presentación, se puede visitar el sitio web oficial: www.mariachisalegria.com , o contactar por correo electrónico a miguelmariachialegria@gmail.com o por teléfono al 672 058 339.Contacto de prensa:Mariachi AlegríaTel: 672 058 339Email: miguelmariachialegria@gmail.comSitio web: https://www.mariachisalegria.com

-Si Tú Me Dices Ven- Mariachi Alegría acompañando a Diego el Cigala

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.