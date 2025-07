IXT baut Vertriebsteam für DACH-Region aus: Stefan Drees wird Global Sales Director

Stefan Drees is appointed as the new Global Sales Director in IoT telecom company IXT.

IXT, ein nordischer Full MVNO, verstärkt sein Wachstum in Europa mit der Ernennung von Stefan Drees zum Global Sales Director.

DüSSELDORF, GERMANY, July 2, 2025 / EINPresswire.com / -- IXT, ein nordischer Full MVNO mit Fokus auf sichere und skalierbare Konnektivität im Internet of Things (IoT), verstärkt sein Wachstum in Europa mit der Ernennung von Stefan Drees zum Global Sales Director. Von Düsseldorf aus wird Drees die kommerzielle Präsenz von IXT insbesondere in der DACH-Region ausbauen.Drees verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen im Vertrieb und als technischer Berater im Bereich IT, IoT und M2M. So betreute er globale Kunden auf technischer und vertrieblicher Ebene etwa für das Berliner IoT Unternehmen azeti Networks oder zuletzt für den Kölner MVNO 1NCE, an der auch die Deutsche Telekom beteiligt ist.„Stefan bringt die seltene Kombination aus technischem Verständnis und tiefem Markt-Know-how mit – besonders für die Anforderungen deutscher und europäischer Industrieunternehmen“, sagt Raymond Berntsen, CSO und Mitgründer von IXT.Ziel ist es, Unternehmen aus Branchen wie E-Mobilität, Smart Metering, Logistik, Energie und Fertigung beim Aufbau sicherer, globaler IoT-Lösungen zu unterstützen.„Ich freue mich auf diese ganz besondere Herausforderung, einen neuen Anbieter mobiler Connectivity-Lösungen von Grund auf mitzugestalten“, ergänzt Drees. „IXT realisiert genau das, was der Markt braucht: eine moderne Full-MVNO-Architektur mit echter Flexibilität und klarem Fokus auf Kundenerfolg.“IXT wurde Anfang 2025 gegründet und betreibt ein eigenes Kernnetz für globale IoT-Konnektivität. Zum Angebot gehören unter anderem Multi-Netzwerk-SIM-Karten, eSIM-Unterstützung, Daten-Pooling sowie intuitive Tools für SIM-Management – entwickelt, um die Komplexität für Unternehmen nachhaltig zu reduzieren.

