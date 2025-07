Sushi IKI : le vrai sushi japonais partout au Maroc, pour vos réceptions prestigieuses et un impact culturel positif

Un chef japonais pour vos événements au Maroc : sushi d’exception et promotion culturelle

MOROCCO, July 2, 2025 / EINPresswire.com / -- Un chef japonais professionnel propose une expérience de sushi authentique disponible dans tout le MarocSushi IKI, reconnu comme le seul restaurant de sushi traditionnel japonais au Maroc et basé à Fès, annonce la mise à disposition de prestations exclusives de sushi sur mesure dans les principales villes du pays, notamment Rabat, Casablanca, Tanger et Marrakech.Reconnue par le gouvernement japonais comme partenaire officiel dans la promotion des ingrédients japonais, l’équipe garantit une qualité constante et un respect des traditions culinaires.Depuis sa création, Sushi IKI a participé à des événements prestigieux, tels qu’une réception officielle organisée par l’Ambassade du Japon, une soirée de 300 convives au Four Seasons Marrakech, ainsi que des dîners privés dans plusieurs grandes villes marocaines.Des formules personnalisées et des démonstrations de préparation en direct sont proposées pour des groupes à partir de dix invités. Ce service vise également à renforcer les échanges culturels et à contribuer à la valorisation de la gastronomie japonaise au Maroc.

