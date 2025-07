DTILE GmbH Hamburg erweitert Geschäftsbereich: Lokales Suchmaschinenmarketing mit Fokus auf Google-Unternehmensprofile

DTILE GmbH Firmenlogo mit Sitz in Hamburg

Die Hamburger Agentur DTILE GmbH erweitert ihr Leistungsportfolio um Local SEO – mit Fokus auf Google Maps und Unternehmensprofile für KMU.

Lokale Sichtbarkeit ist heute kein Wettbewerbsvorteil mehr – sie ist Grundvoraussetzung” — Engin Buldak

HAMBURG, HAMBURG, GERMANY, July 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- Die Hamburger Digitalagentur DTILE GmbH hat den strategischen Ausbau ihres Leistungsportfolios bekanntgegeben. Mit der neu geschaffenen Local-SEO-Sparte reagiert das Unternehmen auf die wachsende Nachfrage nach regionaler Online-Sichtbarkeit. Im Zentrum des erweiterten Angebots stehen Google Unternehmensprofile, lokale Suchmaschinenoptimierung sowie performancebasierte Anzeigenformate für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU).

Mit der Erweiterung stärkt die DTILE GmbH ihre Position als Full-Service-Dienstleister im Bereich digitaler Markenführung. Das neue Angebot richtet sich insbesondere an Dienstleister aus den Bereichen Beauty, Fitness, Gastronomie, Einzelhandel, Gesundheit und Handwerk, für die lokale Sichtbarkeit bei Google eine zentrale Rolle bei der Kundengewinnung spielt.

Kern der neuen Dienstleistung ist die ganzheitliche Optimierung des Google Unternehmensprofils, früher bekannt als Google My Business. Dazu zählen neben der strukturierten Aufbereitung von Unternehmensdaten auch Keyword-basierte Texterstellung, semantische Anreicherung (NLP) sowie die laufende Pflege von Beiträgen, Bildern und Kundenbewertungen. Ergänzend werden lokale Anzeigenkampagnen (Local Performance Max) konzipiert, umgesetzt und in einem Dashboard transparent ausgewertet.

„Lokale Sichtbarkeit ist heute kein Wettbewerbsvorteil mehr – sie ist Grundvoraussetzung“, erklärt Engin Buldak, Geschäftsführer der DTILE GmbH. „Mit unserem neuen Angebot möchten wir vor allem inhabergeführten Unternehmen den Zugang zu messbarem Local SEO ermöglichen – ohne komplizierte Verträge oder überdimensionierte Budgets.“

Die DTILE GmbH setzt auf eine Kombination aus Marktdaten, Keywordanalysen und Geo-Targeting, um die Sichtbarkeit exakt dort zu steigern, wo potenzielle Kundinnen und Kunden suchen: im direkten Umkreis des Unternehmens. Neben Google Maps und der klassischen Websuche berücksichtigt die Agentur auch ergänzende Plattformen wie Bing Places, Apple Maps und relevante Branchenverzeichnisse (NAP-Zitationen).

Die Entscheidung zur Portfolio-Erweiterung basiert auf einer umfassenden Marktanalyse. Laut aktuellen Studien suchen über 80 % der Konsumenten bei lokalen Dienstleistern zuerst bei Google. Gleichzeitig sind viele Einträge veraltet, schlecht gepflegt oder nicht für Suchmaschinen optimiert – mit direkten Folgen für Anfragen, Buchungen und Umsatzpotenziale.

„Wir sehen einen klaren Bedarf, insbesondere bei kleineren Unternehmen mit regionalem Fokus“, ergänzt Buldak. „Unser Ziel ist es, mit standardisierten und gleichzeitig flexiblen Modulen eine Lösung zu bieten, die sowohl technisch fundiert als auch betriebswirtschaftlich nachvollziehbar ist.“

