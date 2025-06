Peditec wird Distributor für Multibrackets – Strategische Partnerschaft für professionelle AV-Lösungen

0056

PRESSEMITTEILUNG: Peditec wird Distributor für die schwedische Premiummarke Multibrackets – starke Partnerschaft im AV-Installationsmarkt.

„Mit Peditec haben wir einen starken AV-Partner gefunden, der unsere Vision teilt: flexible, modulare AV-Lösungen im deutschen Markt zu etablieren.“ — Nicolas Persson, Multibrackets Europe AB” — Nicolas Persson

STOCKHOLM, SWEDEN, June 30, 2025 / EINPresswire.com / -- Peditec GmbH wird Distributor für schwedische Premiummarke Multibrackets in DeutschlandStrategische Partnerschaft stärkt Position im Markt der professionellen AV-InstallationMultibrackets Europe AB, ein führender skandinavischer Hersteller von professionellen AV-Montagelösungen, gibt bekannt, dass die Peditec GmbH dem Multibrackets-Vertriebsnetz für Deutschland beigetreten ist. Diese strategische Partnerschaft erweitert die Präsenz von Multibrackets auf dem deutschen Markt und bietet Kunden Zugang zu einem umfassenden Sortiment an hochwertigen Display-Montagesystemen und AV-Installationsprodukten.Kompetenz trifft InnovationDie Peditec GmbH, ein etablierter Distributor, der sich auf professionelle Audio-, Video- und Installationslösungen spezialisiert hat, bringt umfangreiche Marktexpertise, ein starkes Netzwerk qualifizierter AV-Profis und hervorragende Servicefähigkeiten in die Partnerschaft ein. Das Unternehmen ist bekannt für sein technisches Know-how, seine schnelle Lieferung und seinen umfassenden Kundensupport – von der Pre-Sales-Beratung bis zum After-Sales-Service.Mit seinem Ruf für innovative und präzisionsgefertigte Produkte ergänzt Multibrackets das bestehende Portfolio von Peditec perfekt. Die in Schweden entwickelten und konstruierten Lösungen von Multibrackets vereinen hervorragende Materialien, durchdachtes Design und maximale Vielseitigkeit. Von eleganten TV-Wandhalterungen bis hin zu komplexen Videowandsystemen bietet Multibrackets eine breite Palette von Lösungen für anspruchsvolle professionelle AV-Installationen.Ein umfassendes ProduktportfolioMultibrackets bietet eine umfangreiche Produktlinie mit über 2.000 Produkten, die hochspezialisiert auf das Segment der professionellen AV-Installateure sind. Das Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für führende Display-Marken wie Samsung, LG, Philips und viele andere marktführende Hersteller. Darüber hinaus bietet Multibrackets Ultra-High-End-Lösungen und kundenspezifische Produktion für LED-Panels aller Formen und Größen sowie Montage- und Strukturlösungen für einige der weltweit fortschrittlichsten LED-Installationen.Engagierte Vertriebsmitarbeiter zur Unterstützung des MarktwachstumsUm eine starke Marktpräsenz und lokalen Support zu gewährleisten, hat Peditec ein engagiertes Vertriebs- und Serviceteam zusammengestellt, das sich auf die Produktpalette von Multibrackets konzentriert. In enger Zusammenarbeit mit Systemintegratoren, AV-Installateuren und Projektplanern bietet das Team maßgeschneiderte Lösungen und technischen Support vor Ort, um den wachsenden Anforderungen des deutschen professionellen AV-Marktes gerecht zu werden."Wir freuen uns sehr, Peditec in unsere Vertriebskette in Deutschland aufzunehmen", sagt Nicolas Persson von Multibrackets Europe AB. "Mit ihrer enormen Fokussierung und hohen Arbeitsqualität sind wir zuversichtlich, dass wir gemeinsam weiter wachsen und die Präsenz und den Umsatz von Multibrackets in Deutschland steigern werden."Multibrackets-Produkte sind ab sofort über das Vertriebsnetz von Peditec in Deutschland erhältlich.Über Multibrackets Europe AB:Multibrackets Europe AB ist einer der führenden Hersteller von professioneller audiovisueller Ausrüstung in Europa. Das vor über 20 Jahren gegründete Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Produktion innovativer Montagelösungen für die AV-Branche spezialisiert. Mit einem starken Fokus auf skandinavisches Design, Qualität und Technik bedient Multibrackets Kunden in ganz Europa und weltweit.Über die Peditec GmbH:Die Peditec GmbH mit Sitz in Wuppertal ist ein spezialisierter Distributor und Dienstleister für High-End-Audio- und Elektroniklösungen. Peditec wurde 2001 gegründet und konzentriert sich auf Vertrieb, Marketing und Markenaufbau für Premiumprodukte in den Bereichen Audiotechnik, Soundsysteme, Elektronik, Smart-Home-Komponenten und Satellitentechnik. Peditec steht für das Motto "Wir bewegen Audio!" und ist ein starker Partner für Marken, die eine erfolgreiche Positionierung auf dem deutschen Markt anstreben.Pressekontakte:Nicolas PerssonMultibrackets Europe ABDöbelnsgatan 2, 1111 40 Stockholm, Schweden Telefon: +46-8-6150400Peditec GmbHHerr Gerald RamTel.: +49-202-24809-15E-Mail: presse@peditec.comWebsite: www.peditec.de/multibrackets

Pro Series – gemacht für Ihre Ideen. Modular, flexibel und stark im Design. Multibrackets Pro Series: Digital Signage neu gedacht.

