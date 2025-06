مجموعة تنسيق للاستثمار أول شريك استراتيجي رسمي

Project by Tanseeq Investment Bu Khadra Interchange Project by Tanseeq Investment SZR Interchange 2 project by Tanseeq Investment

شراكة استراتيجية بين معرض "ماي بلانت آند جاردن الشرق الأوسط" ومجموعة تنسيق لدفع الابتكار الأخضر في المنطقة

DUBAI, DUBAI MARINA, UNITED ARAB EMIRATES, June 29, 2025 / EINPresswire.com / --في إطار التوسّع الإقليمي لأحد أبرز المعارض الدولية المتخصّصة في قطاع البستنة وتنسيق المساحات الخضراء، أعلن القائمون على معرض "ماي بلانت آند جاردن الشرق الأوسط 2025" عن اختيار مجموعة تنسيق للاستثمار كشريك استراتيجي رسمي للنسخة الافتتاحية، التي ستُقام في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل. ويهدف هذا الحدث المرتقب إلى إطلاق منصة متخصصة تجمع نخبة الخبراء والجهات الفاعلة في القطاع، لتعزيز الابتكار في الحلول الخضراء، وترسيخ مفاهيم الاستدامة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات في أسواق الشرق الأوسط، التي تشهد طلبًا متزايدًا على التقنيات البيئية المتقدّمة.وجاء هذا الإعلان خلال فعاليات النسخة التاسعة من معرض "ماي بلانت آند جاردن الشرق الأوسط" في مدينة ميلانو، ليعكس النمو المتسارع الذي يشهده قطاع تنسيق الحدائق والبستنة في دولة الإمارات، مدفوعًا برؤية 2030، والسياسات المناخية الطموحة، ومشاريع التنمية الحضرية المتقدمة. وتشكل شراكة مجموعة "تنسيق" رسالة قوية تؤكد أن التحول الأخضر في الشرق الأوسط لم يعد مجرد توجه مستقبلي، بل أصبح واقعًا ملموسًا يتجسّد على أرض الواقع.برزت مجموعة تنسيق للاستثمار كأسم رائد في قطاع تنسيق الحدائق والبستنة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، بفضل رؤيتها المتقدمة ونهجها المتكامل في تطوير المساحات الخضراء. وتتميّز المجموعة بتنفيذ مشاريع نوعية تركّز على الاستدامة، من خلال اعتماد تصميمات بيئية مدروسة، وتقنيات ذكية لإدارة المياه، وحلول مبتكرة تواكب تطورات القطاع وتعزز من جودة الحياة في المجتمعات الحضرية.من جانبه، صرّح ناصر أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة تنسيق للاستثمار، قائلاً:"نفخر بأن نكون الشريك الاستراتيجي الأول لمعرض 'ماي بلانت آند جاردن الشرق الأوسط'. وبصفتنا الجهة الرائدة في قطاع تنسيق الحدائق على مستوى الخليج، نعتبر هذه الشراكة خطوة محورية لدفع عجلة الابتكار وتعزيز ممارسات الاستدامة، وفتح آفاق أوسع للتعاون بين مختلف القطاعات. لقد حان الوقت ليأخذ هذا القطاع دوره القيادي، ويواكب المتغيرات، ويُحدث تأثيرًا حقيقيًا وهذا المعرض يشكّل الانطلاقة نحو تلك الرؤية."من جانبها، أعربت فاليريا راندازو، مديرة معرض "ماي بلانت آند جاردن الشرق الأوسط"، عن سعادتها بهذه الشراكة، قائلة:"يسرّنا الترحيب بمجموعة تنسيق كشريك استراتيجي أول للمعرض. إن خبرتهم الريادية في الابتكار الأخضر تعكس تمامًا روح هذا الحدث، الذي يهدف إلى جمع أبرز الجهات المؤثرة في القطاع من أجل رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة ومرونة في المنطقةيأتي معرض "ماي بلانت آند جاردن الشرق الأوسط 2025" ليكون منصة متكاملة تجمع تحت سقف واحد نخبة من المعماريين، والمطورين، والموردين، والجهات الحكومية، وخبراء الاستدامة من مختلف أنحاء المنطقة. ويهدف المعرض إلى تعزيز تبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للتعاون، وتسريع وتيرة التحوّل نحو بيئة عمرانية أكثر اخضرارًا واستدامة. وبقيادة مجموعة تنسيق، الشريك الاستراتيجي الأول، ينطلق المعرض بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانته كحدث محوري يدفع بقطاع تنسيق الحدائق والابتكار البيئي إلى آفاق جديدة.

