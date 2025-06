Pengguna BintangChip Gelar Kegiatan Bantuan Pendidikan di SMP NEGERI 6 SATU ATAP WORI: Membawa Harapan Lewat Teknologi

Minahasa Utara

INDONESIA, June 29, 2025 /EINPresswire.com/ -- Sebagai wujud nyata tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap kemajuan pendidikan di daerah terpencil, Bapak Agus dan Ibu Anita, pengguna BintangChip, telah menyelenggarakan kegiatan bantuan pendidikan di SMP NEGERI 6 SATU ATAP WORI, yang beralamat di desa Tiwoho jaga IV, kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara.

Dalam kegiatan ini, mereka membagikan berbagai perlengkapan sekolah seperti tas, alat tulis, dan buku catatan kepada para siswa. Bantuan ini tidak hanya meringankan beban ekonomi sebagian keluarga, tetapi juga memberikan semangat baru bagi para pelajar untuk terus mengejar cita-cita mereka. Para guru dan siswa menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kepedulian yang diberikan.

"Kami percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah masa depan. BintangChip tidak hanya berfokus pada inovasi teknologi, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung kesetaraan sosial, terutama dalam bidang pendidikan di wilayah yang kurang terjangkau,” ujar penyelenggara kegiatan.

BintangChip percaya bahwa teknologi bukan hanya milik kota-kota besar, tetapi juga harus menjadi jembatan masa depan bagi setiap anak bangsa. Oleh karena itu, perusahaan mendorong seluruh pengguna global untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, demi menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi global BintangChip dalam menjalankan program bantuan pendidikan bertema "Teknologi Mengubah Takdir", yang akan terus dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia maupun dunia.

