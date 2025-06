Europäische Elektronik-Großhändler orientieren sich nach Hongkong, da Handelskriege globale Lieferketten neu gestalten

iPhone Großhandel HK Refurbished Stock Logo

HK Refurbished Stock verzeichnet 300 % Anstieg bei Anfragen aus Europa – Unternehmen suchen nach zollfreien Alternativen zur Smartphone-Beschaffung

Hongkongs Freihafenstatus erweist sich als strategischer Vorteil für europäische Großhändler im Spannungsfeld des US-chinesischen Handelskonflikts” — HK Refurbished Stock - Y. Gomez

GERMANY, June 27, 2025 / EINPresswire.com / -- Während globale Handelskonflikte weiterhin traditionelle Elektronik-Lieferketten stören, wenden sich europäische Smartphone-Großhändler zunehmend Hongkonger Anbietern zu, um Zollprobleme zu umgehen und sich den Zugang zu zuverlässigem Lagerbestand zu sichern. HK Refurbished Stock , ein in Hongkong ansässiges Handelsunternehmen, das sich auf hochwertige generalüberholte iPhones und Samsung-Geräte spezialisiert hat, berichtet über einen dramatischen Anstieg der Anfragen europäischer iPhone Großhändler um 300 % in den letzten sechs Monaten – mit besonderem Wachstum aus Großbritannien, Italien und Osteuropa.„Europäische Unternehmen erkennen allmählich eine bittere Wahrheit: Traditionelle Lieferketten sind nicht mehr zuverlässig“, erklärt Y. Gomez, Vertriebsleiter bei HK Refurbished Stock. „Während Mitbewerber mit Zollunsicherheiten und Versandverzögerungen kämpfen, können wir unseren europäischen Partnern aus Hongkong genau das bieten, was sie jetzt am dringendsten brauchen – Planbarkeit und Zugang.“Die neue Geografie des ElektronikhandelsDiese Entwicklung spiegelt eine breitere Neuausrichtung des globalen Elektronikvertriebs wider, da Unternehmen bestrebt sind, ihre Abhängigkeit von der Volatilität des US-chinesischen Handels zu verringern. Hongkongs einzigartige Position als Freihafen, kombiniert mit seiner etablierten Logistikinfrastruktur, schafft laut Branchenanalysten eine „neutrale Zone“ für den internationalen Elektronikhandel.Im Gegensatz zu Anbietern aus dem chinesischen Festland, die schwankenden Zollregelungen unterliegen, oder US-Händlern mit Lieferengpässen, können Unternehmen aus Hongkong europäischen Käufern stabile Preise und Lieferbedingungen bieten – unabhängig von geopolitischen Entwicklungen.„Wir beobachten, dass europäische Großhändler, die früher direkt aus China bezogen haben, nun aktiv über Hongkong diversifizieren“, erklärt Gomez. „Sie kaufen nicht nur Handys – sie kaufen eine Absicherung gegen Lieferkettenstörungen.“Qualitätsstandards treffen strategische PositionierungDas Wachstum von HK Refurbished Stock erfolgt trotz – oder vielleicht gerade wegen – der Premium-Positionierung im Markt für generalüberholte Smartphones. Die A+++-Geräte des Unternehmens durchlaufen umfassende Aufarbeitungen von Gehäuse und Komponenten und erzielen höhere Preise als Standard-Refurbished-Produkte – bieten europäischen Händlern jedoch bessere Gewinnmargen.„Die europäischen Verbraucher achten zunehmend auf Qualität – besonders in wirtschaftlich unsicheren Zeiten“, so Gomez weiter. „Unsere Kunden berichten, dass das ‚wie-neu‘-Erscheinungsbild unserer Geräte ihnen ermöglicht, auch in wettbewerbsintensiven Märkten Premiumpreise zu erzielen.“Das Lager-freie Geschäftsmodell des Unternehmens, bei dem Kunden 10 % Anzahlung leisten, bevor HK Refurbished Stock die Geräte beschafft und versendet, hat sich als besonders attraktiv für europäische iPhone Großhändler erwiesen, die in volatilen Zeiten ihre Kapitalbindung reduzieren wollen.Mehr als nur Smartphones: Ein Modell für HandelsanpassungBranchenbeobachter sehen im Erfolg von HK Refurbished Stock ein Zeichen für einen breiteren Trend: Unternehmen nutzen die strategische Lage Hongkongs, um globale Handelsunsicherheiten zu navigieren.„Wir erleben gerade, wie sich Hongkong zu einem entscheidenden Vermittler im globalen Elektronikhandel entwickelt“, erklärt Maria Rodriguez, Marktanalystin bei Global Tech Partners. „Firmen, die diese Positionierung effektiv nutzen, verschaffen sich einen klaren Wettbewerbsvorteil.“Der Trend geht über Smartphones hinaus: Auch in anderen Elektroniksegmenten – von Unterhaltungselektronik über Computerkomponenten bis hin zu Telekommunikationsgeräten – berichten Hongkonger Händler über wachsende Nachfrage aus Europa.Marktdynamik in EuropaDer Anstieg des Interesses aus Europa erfolgt vor dem Hintergrund anhaltender Schwächen in den europäischen Lieferketten, die durch Brexit, COVID-19 und geopolitische Spannungen deutlich geworden sind. Europäische Unternehmen überdenken ihre Beschaffungsstrategien grundlegend.„Für europäische Großhändler zählt längst nicht mehr nur der niedrigste Preis“, stellt Gomez fest. „Sie suchen Partner, die zuverlässig liefern, Qualitätsstandards einhalten und unabhängig von geopolitischen Machtblöcken agieren. Hongkong bietet all das.“Der europäische Kundenstamm von HK Refurbished Stock hat sich von vorwiegend britischen und italienischen iPhone Großhandel auf Distributoren aus der Slowakei, Slowenien und anderen osteuropäischen Märkten ausgeweitet, wo die Nachfrage nach Smartphones trotz wirtschaftlicher Herausforderungen stabil bleibt.Ausblick: Der strategische VorteilWährend sich globale Handelsmuster weiter verändern, wird Hongkongs Rolle als neutraler Knotenpunkt für Elektronikdistribution immer wertvoller. Für europäische Unternehmen, die wettbewerbsfähig bleiben und Risiken minimieren wollen, bietet die Zusammenarbeit mit Hongkonger Anbietern eine überzeugende Alternative zu traditionellen Beschaffungsmodellen.„Wir verkaufen nicht einfach nur generalüberholte Handys“, fasst Gomez zusammen. „Wir bieten europäischen Unternehmen die Möglichkeit, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten – egal, was zwischen Washington und Peking passiert. In der heutigen Welt ist das mehr wert als jeder Rabatt.“Das Unternehmen rechnet mit weiterem Wachstum in den europäischen Märkten, da immer mehr Distributoren den strategischen Wert von Partnerschaften mit Anbietern in Hongkong erkennen.Über HK Refurbished StockHK Refurbished Stock ist ein in Hongkong ansässiges Handelsunternehmen, das sich auf hochwertige generalüberholte Apple- und Samsung-Smartphones für den globalen Großhandel spezialisiert hat. Mit einem Lager-freien Geschäftsmodell bedient das Unternehmen internationale Großkunden mit Fokus auf Qualitätssicherung und zuverlässige Lieferung. Dank Hongkongs strategischer Lage und seines Freihafenstatus bietet das Unternehmen flexible Beschaffungslösungen für Elektronikhändler weltweit.

