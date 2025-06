Naglunsad ang IUX at SOS Children’s Villages Nigeria ng Inisyatiba para Bigyang-kapangyarihan ang mga Kabataan sa Nigeria IUX at SOS Children’s Villages: Inisyatiba para Palakasin ang Kabataan sa Nigeria

LIMASSOL, VINCENT, CYPRUS, June 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- Ogun State, Nigeria – Ipinagmamalaki ng IUX, ang nangungunang pandaigdigang platform sa pagte-trade, ang pakikipagtulungan nito sa SOS Children’s Villages Nigeria para maglunsad ng inisyatibang CSR na nakatuon sa pagbibigay-kapangyarihan sa mga kabataan ng Nigeria sa pamamagitan ng edukasyon. Dinidiin ng pagtutulungang ito ang paninindigan ng IUX na lumikha ng positibong epekto sa Nigeria, na nakatuon sa paghahatid ng kinakailangang resource sa pagkatuto sa mga kabataang nangangailangan.

Ang kampanyang pinangalanang “Bridging Youth Future: IUX & SOS Children’s Villages Nigeria Education Initiative,” ay naglalayong pagandahin ang mga oportunidad sa pagkatuto ng mga kabataan sa Nigeria sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga kagamitan sa paaralan at pagpapaigting ng mga kapaligiran sa pagkatuto para sa mga bata at kabataang nasa hustong gulang na sinusuportahan ng SOS Children’s Villages Nigeria.

Mahalaga ang edukasyon para sa pangmatagang pag-unlad ng Nigeria, at kinikilala ng IUX ang nakapagpapabagong kapangyarihan ng pagkatuto. Sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga mahahalagang resource sa pagkatuto, dinisenyo ang inisyatibang ito para bigyang-kaalaman ang mga kabataan sa Nigeria, matulungan silang magtagumpay sa pag-aaral at maabot ang pinakamataas nilang potensyal.

“Habang pinapaigting namin ang aming papel sa Nigeria, layunin namin ay hindi lang para mamahala—gusto naming gumawa ng nagtatagal at makabuluhang ambag sa komunidad,” sabi ni G. Vincent Itoya, Pangunahing Manager ng Account ng IUX. “Isang tool ang edukasyon para sa totoong pagbabago, at sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa SOS Children’s Villages Nigeria, inaasahan naming makagawa ng makabuluhan at nagtatagal na epekto sa buhay ng mga kabataan sa Nigeria.”

Itinatampok ng inisyatiba ang paninindigan ng IUX sa pangmatagalang pag-unlad ng komunidad sa lipunan. Itinutuloy namin ang matagumpay na mga CSR inisyatiba ng IUX sa Pilipinas sa pakikipagtulungan sa SOS Children’s Villages Pilipinas., sinasalamin ng pakikipagtulungang ito sa SOS Children’s Villages Nigeria ang patuloy na dedikasyon ng IUX sa pagsuporta sa edukasyon at pag-unlad ng komunidad sa iba’t ibang bahagi ng mundo.

Naghahatid ng mahalagang hakbang ang pakikipagtulungan ng IUX sa SOS Children’s Villages Nigeria sa pagsuporta sa mga programang pang-edukasyon. Inaasahan ng kompanya ang pag-explore sa mga inisyatiba ng CSR sa hinaharap na makapagpapabuti pa sa mga komunidad sa Nigeria.

Tungkol sa IUX at Manatiling Konektado

Ang IUX ay isang nangungunang CFD brokerage na naninindigan sa paghahatid ng magandang mga karanasan sa trading sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, tapat na pagpepresyo, at nakatuong suporta sa customer. Pinapangasiwaan ng nangungunang mga awtoridad sa pananalapi, ang IUX ay patuloy na pinagkakatiwalang opsyon para sa mga trader sa buong mundo. Higit pang impormasyon: www.iux.com



