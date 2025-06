IUX y Aldeas Infantiles SOS Nigeria lanzan una iniciativa educativa para capacitar a la juventud nigeriana IUX y Aldeas Infantiles SOS Nigeria lanzan una iniciativa educativa para capacitar a la juventud nigeriana.

LIMASSOL, VINCENT, CYPRUS, June 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- Ogun State, Nigeria – IUX, una de las principales plataformas de trading a nivel mundial, se enorgullece de anunciar su asociación con Aldeas Infantiles SOS Nigeria para poner en marcha una iniciativa de RSC destinada a capacitar a la juventud nigeriana mediante la educación. Esta colaboración pone de relieve el compromiso de IUX con su labor de crear un impacto positivo en Nigeria, centrándose en proporcionar recursos educativos esenciales a los estudiantes sin recursos.

La campaña, denominada «Tender puentes hacia el futuro de la juventud: iniciativa educativa de IUX y Aldeas Infantiles SOS Nigeria», pretende mejorar las oportunidades educativas de la juventud nigeriana mediante la donación de material escolar y el refuerzo de los entornos de aprendizaje de los niños y jóvenes atendidos por Aldeas Infantiles SOS Nigeria.

La educación es fundamental para el desarrollo a largo plazo de Nigeria, e IUX es consciente del poder transformador del aprendizaje. Esta iniciativa tiene como objetivo capacitar a los jóvenes nigerianos mediante la donación de recursos educativos esenciales, ayudándoles a alcanzar el éxito académico y a desarrollar todo su potencial.

«A medida que reforzamos nuestro papel en Nigeria, nuestro objetivo es ir más allá de la simple operativa: queremos realizar una contribución duradera y significativa a la comunidad», afirmó Vincent Itoya, director de cuentas clave de IUX. «La educación es una herramienta que genera cambios reales, y a través de esta colaboración con Aldeas Infantiles SOS Nigeria, esperamos tener un impacto significativo y duradero en las vidas de los jóvenes nigerianos».

Esta iniciativa pone de relieve el compromiso de IUX con el desarrollo sostenible de la comunidad en la sociedad. Sobre la base de las iniciativas de RSC llevadas a cabo con éxito por IUX en Filipinas junto con Aldeas Infantiles SOS Filipinas, la presente colaboración con la ONG en Nigeria pone de manifiesto el apoyo constante de IUX a la educación y al desarrollo comunitario en todo el mundo.

La colaboración de IUX con Aldeas Infantiles SOS Nigeria supone un paso importante en el apoyo a los programas educativos. La empresa tiene interés en estudiar iniciativas futuras de RSC que puedan beneficiar aún más a las comunidades nigerianas.

Acerca de IUX y Siempre conectado

IUX es una empresa líder en corretaje de CFD comprometida a brindar experiencias de trading excepcionales gracias a su tecnología de última generación, precios transparentes y atención al cliente especializada. Regulada por las principales autoridades financieras, IUX sigue siendo una opción de confianza para los operadores de todo el mundo. Más información: www.iux.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.