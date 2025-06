IUX และ SOS Children’s Villages Nigeria จับมือเปิดโครงการการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในประเทศไนจีเรีย

IUX และ SOS Children’s Villages Nigeria ร่วมมือเปิดตัวโครงการด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนในประเทศไนจีเรีย IUX และ SOS Children’s Villages Nigeria ร่วมมือเปิดตัวโครงการด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนในประเทศไนจีเรีย.

IUX ร่วมมือกับ SOS Children’s Villages Nigeria เปิดตัวโครงการการศึกษาส่งเสริมเยาวชนไนจีเรียผ่านการบริจาคและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

LIMASSOL, VINCENT, CYPRUS, June 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- รัฐโอกุน, ประเทศไนจีเรีย – IUX ประกาศขยายความร่วมมือกับ SOS Children’s Villages Nigeria อย่างภาคภูมิใจ ในการเปิดตัวโครงการเพื่อสังคมที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนชาวไนจีเรียทางด้านการศึกษา ความร่วมมือในครั้งได้นี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัท IUX ในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีสู่สังคมในประเทศไนจีเรีย โดยมุ่งเน้นในการจัดหาทรัพยากรทางด้านการศึกษาที่จำเป็นและขาดแคลนให้แก่นักเรียนในประเทศในจีเรียที่ต้องการ

โดยโครงการในครั้งนี้มีชื่อว่า "สานต่ออนาคต: ความร่วมมือเพื่อการศึกษาระหว่าง IUX และ SOS Children’s Villages Nigeria" ซึ่งมีเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในประเทศไนจีเรียด้วยการบริจาคอุปกรณ์การเรียนและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับสำหรับเด็กและเยาวชนภายใต้การช่วยเหลือของ SOS Children’s Villages Nigeria

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาในระยะยาวของประเทศไนจีเรีย และ IUX ตระหนักถึงพลังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเรียนรู้ ทำให้เกิดโครงการนี้ซึ่งออกแบบมาเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนในประเทศไนจีเรียให้พวกเขาประสบความสำเร็จทางการศึกษาและบรรลุศักยภาพสูงสุดของพวกเขา ด้วยการบริจาคทรัพยากรการศึกษาที่สำคัญต่างๆ

"ในขณะที่เรามีบทบาทมากขึ้นในประเทศในจีเรีย เราตั้งใจที่จะทำมากกว่าแค่การดำเนินงาน เราต้องการที่จะมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนและมีความหมายกับชุมชน" Mr. Vincent Itoya, ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ กล่าว "โดยการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงอนาคตอย่างแท้จริง และเราหวังว่าจะสร้างผลลัพธ์ที่มีความหมายและยั่งยืนให้กับชีวิตของเด็กและเยาวชนในประเทศไนจีเรียผ่านความร่วมมือในครั้งนี้กับ SOS Children’s Villages Nigeria"

โครงการนี้เน้นย้ำถึงความทุ่มเทและความตั้งใจของ IUX ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยต่อยอดจากความสำเร็จของโครงการเพื่อสังคมในปีที่ผ่านมาในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งร่วมกับองค์กร SOS Children’s Villages Philippinas และความร่วมมือในครั้งนี้กับ SOS Children’s Villages Nigeria ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ IUX ในการสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาชุมชนทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

ความร่วมมือระหว่าง IUX และ SOS Children’s Villages Nigeria ถือเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาต่าง ๆ โดยทาง IUX ยังคงมุ่นมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมโครงการเพื่อสังคมอย่างยั่งยื่นต่อไป

เกี่ยวกับ IUX

IUX เป็นแพลตฟอร์มการเทรดระดับโลกที่ให้บริการเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วยเงื่อนไขการเทรดที่ดีกว่า พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย และการสนับสนุนด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ประสบความสำเร็จในโลกการเทรดออนไลน์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.iux.com

