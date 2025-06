BintangChip dan Tim Pengguna Eniratmisih Gelar Aksi Bantuan Pendidikan di TPA AN_NAFI Sumatera Selatan

TPA AN_NAFI

UNITED KINGDOM, June 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- BintangChip bersama tim pengguna yang dipimpin oleh Eniratmisih telah sukses mengadakan kegiatan bantuan pendidikan di Tempat Penitipan Anak (TPA) AN_NAFI, Sumatera Selatan. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata komitmen BintangChip dalam mendukung masa depan cerah anak-anak kurang mampu melalui dukungan pendidikan.

Dalam kegiatan tersebut, tim BintangChip membagikan paket bantuan yang berisi tas sekolah, buku tulis, alat tulis, dan berbagai perlengkapan belajar lainnya kepada anak-anak di TPA AN_NAFI. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para orang tua dan memotivasi anak-anak untuk terus bersemangat dalam menempuh pendidikan.

Acara berlangsung penuh kehangatan dan antusiasme. Para anak tampak gembira menerima bantuan, sementara para orang tua dan pengurus TPA menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas perhatian dan kepedulian yang diberikan.

“Melalui program ini, kami ingin memberikan kontribusi nyata untuk masa depan generasi muda. Pendidikan adalah kunci utama untuk mengubah nasib, dan kami percaya bahwa dengan dukungan yang tepat, anak-anak ini dapat meraih cita-cita mereka,” ujar perwakilan tim BintangChip.

BintangChip senantiasa berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang tidak hanya unggul dalam teknologi semikonduktor, tetapi juga hadir memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Dengan mengusung semangat "Teknologi Mengubah Takdir", BintangChip akan terus melanjutkan berbagai program sosial yang membawa harapan dan kesempatan bagi mereka yang membutuhkan.

