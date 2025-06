Dónde hospedarte para la Marcha LGBT+ 2025: Paquetes de hotel cerca del Paseo de la Reforma

Descubre los mejores hoteles y paquetes cerca del Paseo de la Reforma para vivir la fiesta con comodidad y estilo.

MEXICO CITY, MEXICO, June 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- La marcha LGBT+ se celebra en honor a los disturbios ocurridos en Stonewall Inn (Nueva York) en 1969, cuando la comunidad LGBT+ se levantó contra la represión policial.

Esas protestas marcaron el inicio del movimiento moderno por los derechos LGBT+ y el próximo 28 de junio podrás ser parte de la 47° edición que se realiza en CDMX. Los paquetes de hotel se agotan con rapidez y por ello, es clave anticiparse y reservar con estrategia.

Hoteles con ubicación ideal y beneficios especiales

Muchos hospedajes ubicados cerca del Ángel de la Independencia, Insurgentes y Reforma han lanzado paquetes de hotel especiales para esta fecha. Uno de ellos es el “Alójese con orgullo“ del Presidente InterContinental México en Polanco.

Algunos de los beneficios que puedes encontrar incluyen: desayuno para empezar el día con energía, late check-out para descansar después del evento y vistas privilegiadas al Paseo de la Reforma.

¿Por qué quedarte cerca del Paseo de la Reforma?

El Paseo de la Reforma no solo es el corazón de la Marcha LGBT+, también es uno de los corredores más importantes y accesibles de la ciudad. Alojarte en esta zona te permitirá:

- Llegar caminando a los principales puntos de la marcha.

- Evitar complicaciones con el transporte público o cierres viales.

- Disfrutar del ambiente festivo desde temprano y con total seguridad.

- Además, estarás cerca de restaurantes, bares, cafés y museos que complementarán tu estancia.

¿Por qué no te puedes perder la marcha LGBT+ en la Ciudad de México?

La Ciudad de México es considerada la cuna del movimiento LGBT+ en el país, al haber sido sede de la primera Marcha del Orgullo en 1979. Además, ha sido pionera en América Latina en reconocer legalmente los derechos de esta comunidad, como el matrimonio igualitario y la identidad de género, consolidándose como un referente de inclusión y diversidad.

En la edición 2024, más de 260,000 personas participaron en el recorrido que va del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Esta impresionante asistencia refleja la magnitud del evento y refuerza la importancia de planear con anticipación tu hospedaje para disfrutarlo con comodidad y sin contratiempos.

Celebra con orgullo y planea con tiempo

Vivir la Marcha LGBT+ 2025 en CDMX es una experiencia inolvidable, pero planear tu hospedaje con anticipación es esencial para aprovechar al máximo esta celebración. Reservar con una oferta de hotel cercano al Paseo de la Reforma te dará la comodidad, seguridad y cercanía que necesitas para concentrarte en lo más importante: celebrar con orgullo.

Los hoteles ya han lanzado promociones exclusivas. ¡Reserva antes de que se agoten y vive una Marcha LGBT+ inolvidable en el corazón de la ciudad!

