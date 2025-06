BintangChip Wujudkan Kepedulian Sosial: Aksi Bantuan Pendidikan Hangatkan Hati Anak-Anak di Jawa Timur

Jawa Timur

INDONESIA, June 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- BintangChip kembali menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan melalui aksi nyata. Baru-baru ini, Verdi Purnamanto dan timnya menggelar kegiatan bantuan pendidikan di salah satu sekolah di Jawa Timur, membawa kasih sayang dan harapan bagi anak-anak setempat.

Dalam kegiatan ini, Verdi Purnamanto bersama tim membagikan tas sekolah, buku tulis, dan perlengkapan belajar lainnya kepada para siswa. Raut wajah gembira dan penuh syukur terpancar dari anak-anak penerima bantuan. Bantuan ini tidak hanya meringankan beban keluarga, tetapi juga menjadi dorongan semangat bagi mereka untuk terus berprestasi dalam menuntut ilmu.

Perwakilan BintangChip menyampaikan bahwa perusahaan akan terus berkontribusi dalam bidang pendidikan dan sosial sebagai bentuk terima kasih atas dukungan masyarakat. BintangChip berkomitmen untuk terus menghadirkan aksi nyata yang mendukung masa depan cerah anak-anak Indonesia melalui teknologi dan kepedulian.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa BintangChip, sebagai perusahaan semikonduktor terkemuka dunia, tidak hanya fokus pada inovasi teknologi, tetapi juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan sosial di masyarakat.

