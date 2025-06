Aurelia Volkmer, eine 10-jährige Tänzerin aus Deutschland, hat den European Modern Solo Children-Wettbewerb gewonnen

Aurelia Volkmer, SAFERSOX-Markenbotschafterin

MUNICH, GERMANY, June 25, 2025 / EINPresswire.com / -- Aurelia Volkmer, eine 10-jährige Tänzerin aus Deutschland und SAFERSOX-Markenbotschafterin, hat die European Modern Solo Children-Kategorie bei der IDO (International Dance Organization), einem der anspruchsvollsten Tanzwettbewerbe in Europa, gewonnen. In der Kategorie Jazz Solo Children erreichte Aurelia den zweiten Platz.Die Veranstaltung fand vom 11. bis 18. Juni in Grodzisk Mazowiecki, Polen, statt. Mit Teilnehmern aus ganz Europa bot die Meisterschaft eine Woche voller ausdrucksstarker Darbietungen, emotionalem Storytelling und modernen Bewegungen auf höchstem Niveau.Aurelia Volkmer trug SAFERSOX Dance Socks. Laut ihrer Aussage gaben ihr die SAFERSOX Dance Socks das nötige Selbstvertrauen. „Wir bei SAFERSOX sind stolz darauf, Tänzer jeden Alters zu unterstützen, und engagieren uns dafür, ihre Leistung mit unseren hochwertigen Produkten zu verbessern, damit sie mit Selbstvertrauen und Anmut auf der Bühne stehen können. Unsere speziell für Tänzer entwickelten Socken sind darauf ausgelegt, maximalen Komfort zu bieten“, kommentierte Bernhard Frank, Direktor von SAFERSOX.SAFERSOX ist ein ursprünglich aus Deutschland stammendes und in Zypern ansässiges Sockenunternehmen, das seit über 10 Jahren auf dem Markt tätig ist. Im letzten Jahr entwickelten sie in Zusammenarbeit mit europäischen Kostümdesignern Tanzsocken, die speziell für zeitgenössische Tänzer und Balletttänzer konzipiert sind. Seitdem arbeitet SAFERSOX mit führenden europäischen Theatern zusammen, darunter dem Hessischen Staatsballett in Wiesbaden und dem Nationaltheater in Salzburg.

