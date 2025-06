BintangChip dan Subhan Gelar Bantuan Pendidikan di MI Jabon, Sukabumi: Mewujudkan Akses Belajar yang Lebih Baik

MI Jabon Kp Jabo

INDONESIA, June 23, 2025 /EINPresswire.com/ -- Sukabumi, Jawa Barat — Sebagai bagian dari komitmen sosialnya dalam mendukung dunia pendidikan, BintangChip bersama penggunanya Subhan, yang juga menjabat sebagai Kepala Sekolah MI Jabon, menggelar kegiatan bantuan pendidikan di MI Jabon, yang berlokasi di Kp Jabon RT 19/08, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kode pos 43358.

Mengusung tema “Teknologi Mengubah Takdir: Membuka Jalan Masa Depan untuk Anak Bangsa”, kegiatan ini menjadi wujud nyata perhatian BintangChip terhadap kemajuan pendidikan di daerah. Dalam kesempatan ini, banyak siswa MI Jabon memperoleh bantuan berupa paket pendidikan yang terdiri atas tas sekolah, buku tulis, alat tulis, dan berbagai perlengkapan belajar lainnya. Semua bantuan diserahkan langsung oleh Subhan dan timnya kepada para siswa dengan penuh rasa tanggung jawab dan kepedulian.

Subhan menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada BintangChip atas kontribusi nyata dalam mendukung pendidikan anak-anak di MI Jabon. “Bantuan ini sangat berarti bagi sekolah kami, terutama bagi para siswa yang membutuhkan dukungan untuk menunjang kegiatan belajarnya. Semoga program seperti ini bisa terus dilaksanakan dan menjangkau lebih banyak anak-anak di pelosok negeri,” ujar Subhan dalam sambutannya.

Acara berlangsung dengan sederhana namun penuh makna. Tidak ada penampilan khusus dari para siswa, tetapi suasana kehangatan dan rasa syukur begitu terasa di wajah para penerima bantuan. Guru, orang tua, dan warga sekitar turut hadir dan menyaksikan langsung penyerahan bantuan ini. Mereka menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kepedulian dan komitmen BintangChip terhadap dunia pendidikan.

Pihak BintangChip menegaskan bahwa program sosial seperti ini akan terus dilakukan di berbagai daerah sebagai bentuk nyata tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung terciptanya generasi penerus bangsa yang cerdas, tangguh, dan berdaya saing.

