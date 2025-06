BintangChip mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk peduli terhadap anak-anak di panti asuhan

KABUPATEN WONOGIRI Ketua Yayasan Santunan Anak Yatim Piatu

INDONESIA, June 22, 2025 /EINPresswire.com/ -- Belum lama ini, Bintangchip (PT BINTANGCHIP SEMICON MANUFACTURE) memberikan bantuan materi kepada Panti Asuhan MASYARAKAT BELAJAR AL HIDAYAH di Jl. Kabupaten Komplek Masjid Agung At Taqwa Wonogiri.

Bpk. Agus Nugroho mewakili Bintangchip dan Ketua Yayasan Santunan Anak Yatim Piatu Al Hidayah Wonogiri, Hj. Maryatun Mahmudi serta Sekretaris Sri Purwanti hadir dalam acara tersebut. Sebanyak 108 anak asuh di panti asuhan KOMUNITAS PENGAJIAN AL HIDAYAH diberikan bantuan materiil senilai Rp20.000.000, termasuk tas sekolah dan sejumlah perlengkapan sekolah.

Bantuan ini akan meringankan kebutuhan anak-anak di panti asuhan dan beban panti asuhan, sehingga mereka dapat belajar lebih baik dan memiliki bekal yang baik untuk terjun ke masyarakat.

Kita semua tahu bahwa panti asuhan itu hebat. Mereka mengadopsi dan mendidik banyak anak yatim, yang tidak hanya memberi anak-anak ini tempat tinggal dan perawatan, tetapi juga memecahkan banyak masalah sosial. Kelangsungan hidup dan kebutuhan sehari-hari panti asuhan tidak terlepas dari kontribusi orang-orang dari semua lapisan masyarakat, termasuk komunitas bisnis.

Sebagai sebuah perusahaan, Bintangchip telah memberikan contoh yang baik dan memberikan dampak positif bagi sektor bisnis dan seluruh masyarakat. Partisipasi dalam kegiatan amal dan pengembangan pendidikan mencerminkan komitmen perusahaan untuk menjadi promotor aktif pengembangan sosial dan optimalisasi lingkungan sosial.

Hal ini memberikan kesan bahwa perusahaan memiliki rencana pengembangan jangka panjang yang berkelanjutan. Selain menghasilkan laba, perusahaan juga memperhatikan lingkungan sosial dan kesejahteraan sosial, sehingga menciptakan nilai sosial yang lebih luas.

Bintangchip dikabarkan telah menggalakkan berbagai kegiatan amal sejak merambah Asia Tenggara. Saat ini, Bintangchip telah menyelenggarakan berbagai kegiatan donasi amal di berbagai kota dan daerah di Indonesia, khususnya membantu para lansia miskin, anak-anak miskin, penyandang disabilitas, dan keluarga yang membutuhkan, serta menyediakan banyak pekerjaan paruh waktu bagi masyarakat untuk meningkatkan kondisi ekonomi sebagian orang.

Konsep kesejahteraan masyarakat Bintangchip adalah "memperoleh manfaat dari masyarakat untuk mengembangkan diri, dan kemudian memberikan kembali kepada masyarakat setelah pembangunan". Ini adalah lingkaran yang baik. Jika tidak dapat membuat masyarakat menjadi lebih baik, maka pembangunan perusahaan tidak akan berarti apa-apa.

Yayasan Santunan Anak Yatim Piatu Al Hidayah Wonogiri selalu peduli terhadap kehidupan dan pendidikan anak-anak, dan telah bekerja keras untuk itu. Sri Purwanti mengatakan bahwa dunia ini hanya milik kita sementara, dan masa depan adalah milik anak-anak. Anak-anak di panti asuhan juga akan berkontribusi bagi masyarakat ketika mereka dewasa.

Staf Bintanchip mengatakan, "Makna dari acara ini bukan hanya bantuan sederhana. Kami berharap dapat menarik perhatian lebih banyak orang dengan melakukan sesuatu untuk mengajak lebih banyak perusahaan, lembaga sosial, dan individu untuk memperhatikan anak-anak ini dan memberikan mereka bantuan sebanyak mungkin."

"Kekuatan suatu perusahaan atau lembaga terbatas, tetapi cinta tidak terbatas. Banyak orang biasanya sangat sibuk, dan hanya sedikit orang yang mungkin memikirkan panti asuhan di sudut-sudut masyarakat tertentu. Kami berharap lebih banyak orang akan berpartisipasi dalam rencana ini. Anda dapat menyumbangkan dana dan materi, atau menggunakan waktu luang Anda untuk mendampingi anak-anak ini, mengajarkan mereka sesuatu, dan membiarkan mereka merasakan kebaikan dan kehangatan dari masyarakat."

Ya, kita biasanya sibuk dengan berbagai hal, dan lambat laun mengabaikan bahwa ada banyak orang di masyarakat ini yang membutuhkan bantuan. Saya percaya bahwa banyak orang memiliki kebaikan hati di dalam hati mereka. Jika Anda ingin melihat anak-anak ini atau ingin memberi mereka bantuan, cobalah dan Anda mungkin merasa senang!

