Cansel met en valeur la gamme MRX de Radiodetection comme nouvelle référence en sécurité et précision souterraines

Gamme MRX de localisateurs de marqueurs RF de Radiodetection

Cansel lance la gamme MRX de localisateurs de marqueurs RF de Radiodetection, conçue pour la détection des réseaux et des marqueurs.

La série MRX constitue une évolution dans la technologie de prévention des dommages, s’alignant sur les efforts de l’industrie pour rehausser les normes en excavation sécuritaire et gestion d'actifs.” — Heath Miller, VP fournitures de chantier et solutions souterraines, Cansel

BURNABY, C.-B., CANADA, June 23, 2025 / EINPresswire.com / -- Cansel, l’un des principaux distributeurs nord-américains des technologies Radiodetection, a annoncé l’ajout de la gamme de détecteurs de marqueurs à radiofréquence (MRX) à son portefeuille de solutions souterraines. Développée pour combiner la détection de marqueurs RF et la localisation de réseaux en un seul appareil, la série MRX vise à accroître l’efficacité sur le terrain et à améliorer la sécurité dans les opérations liées aux réseaux de services publics.La gamme MRX propose trois modèles, chacun conçu pour répondre à des besoins opérationnels distincts. Le MRX de base procure une fonctionnalité double fiable pour les tâches de localisation courantes. Le MRX G intègre un système GNSS, idéal pour les environnements denses et la géolocalisation numérique. Enfin, le modèle haut de gamme MRX SG combine une détection avancée des réseaux et des marqueurs avec une cartographie de haute précision, offrant aux équipes l’intégration en temps réel des données spatiales.En tant que défenseur de l’excavation responsable et de la protection des infrastructures, Cansel présente la série MRX comme une avancée majeure pour réduire les erreurs de localisation et soutenir l’évolution des normes réglementaires.« La série MRX représente une évolution significative dans la technologie de prévention des dommages, » a déclaré Heath Miller, vice-président de la division des fournitures de chantier et des solutions souterraines chez Cansel. « Nous sommes fiers d’offrir une innovation qui s’aligne sur les efforts de l’industrie pour rehausser les normes en matière d’excavation sécuritaire et de gestion des actifs. »Le leadership de Cansel sur le marché canadien de la détection de réseaux souterrains est renforcé par son expertise technique approfondie et son approche axée sur le soutien à l’adoption des technologies. Ses équipes sur le terrain et celles dédiées à la formation ont déjà commencé à présenter la série MRX dans plusieurs régions clés, mettant l’accent sur son rôle dans la réduction des risques opérationnels et l’amélioration de la précision sur le chantier.Le rôle de Cansel dans l’introduction de la série MRX sur le marché reflète son engagement plus large à fournir un soutien complet dans le secteur des réseaux souterrains. En plus de la vente et des conseils sur les produits, Cansel propose des programmes de formation spécialisés, des recommandations d’experts sur l’intégration logicielle, ainsi qu’un soutien technique continu afin d’aider ses clients à tirer pleinement profit des systèmes avancés de détection.Ce qui distingue également Cansel, c’est son réseau national de centres de service agréés Radiodetection, dotés de techniciens certifiés formés pour réparer et entretenir les appareils selon les spécifications du fabricant. Cette approche intégrée — alliant un accès aux produits, des conseils d’experts, un entretien technique ainsi qu’un soutien sur le terrain — fait de Cansel un partenaire unique et fiable pour les professionnels des réseaux au Canada.Cansel continue d’accélérer sa progression en proposant des technologies répondant à la fois aux besoins du marché et aux normes évolutives en matière de protection des infrastructures. Récemment, l’entreprise a annoncé la disponibilité du détecteur RD8200SG offrant une précision d’une qualité d’arpentage pour les plateformes Android™ et iOS. Il s’agit de la solution la plus avancée de Radiodetection jumelant cartographie et détection de réseaux, permettant aux utilisateurs de localiser et cartographier les réseaux souterrains avec une précision topographique.« Cansel demeure engagé à fournir des solutions non seulement techniquement supérieures, mais favorisant également des pratiques de travail plus sécuritaires et efficaces, » a ajouté Miller. « Après la récente mise à jour du RD8200SG, le lancement de la série MRX constitue un ajout opportun qui témoigne à quel point nous répondons parfaitement aux exigences du marché. Nous sommes fiers de soutenir Radiodetection et demeurons prêts à offrir à nos clients le meilleur de cette technologie. »Les professionnels de l’industrie intéressés par les modèles RD8200SG ou MRX de Radiodetection et désirant accroître leurs capacités souterraines ainsi que leurs stratégies de sécurité sont encouragés à communiquer avec les experts technologiques de Cansel. Pour en apprendre davantage, visitez le site www.cansel.ca

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.