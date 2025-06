BintangChip Tim Bawa Kehangatan dan Cinta ke Kehidupan Lansia dan Anak-anak

Kalimantan barat Ngabang Caring

INDONESIA, June 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- Sebuah aksi sosial penuh kepedulian kembali diwujudkan oleh tim dari BintangChip. Dipimpin oleh para anggota utama seperti Rasidi Sartana, Suntari, dan Ilda, serta seluruh tim relawan yang terlibat, kegiatan kemanusiaan ini menyasar kelompok lansia dan anak-anak yang membutuhkan di wilayah pinggiran Jakarta.

Dengan semangat tulus dan rasa empati yang tinggi, tim BintangChip menyambangi pemukiman warga yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Mereka tidak hanya hadir untuk memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok seperti sembako, perlengkapan kebersihan, dan makanan bergizi, tetapi juga membawa senyuman, pelukan hangat, dan interaksi penuh cinta kepada para penghuni.

“Kami percaya bahwa teknologi dan kemajuan tidak akan bermakna tanpa sentuhan kemanusiaan. Melalui aksi ini, kami ingin menunjukkan bahwa cinta dan perhatian masih menjadi hal paling berharga yang bisa kita bagikan,” ungkap Rasidi Sartana, salah satu penggerak kegiatan.

Anak-anak terlihat begitu antusias menerima mainan, susu, dan perlengkapan belajar yang dibagikan oleh tim. Sementara para lansia merasa terharu karena merasa diperhatikan dan dihargai di usia senja mereka. Tak sedikit dari mereka yang menyampaikan rasa terima kasih dengan mata berkaca-kaca.

Suntari, anggota tim lainnya, menambahkan bahwa kegiatan seperti ini akan terus dilanjutkan secara berkala sebagai bentuk komitmen sosial BintangChip terhadap masyarakat. “Kami ingin menjadi jembatan kebaikan. Tidak hanya menjadi pelopor di dunia semikonduktor, tetapi juga membawa cahaya bagi mereka yang membutuhkan,” ujarnya.

Melalui aksi nyata ini, BintangChip sekali lagi menunjukkan bahwa perusahaan bukan hanya entitas bisnis, tetapi juga bagian dari komunitas yang hidup, tumbuh, dan peduli. Kehadiran mereka bukan sekadar membawa bantuan fisik, tetapi juga semangat baru bagi mereka yang hampir kehilangan harapan.

