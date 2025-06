Premier dr. Golob sprejel predsednika Slovaške republike Petra Pellegrinija

SLOVENIA, June 19 - Sogovornika sta osrednjo pozornost v pogovorih namenila aktualnim zunanjepolitičnim in varnostnim temam, zlasti izmenjavi mnenj pred vrhom zveze NATO prihodnji teden v Haagu. Voditelja sta poudarila tudi dolgoletne prijateljske odnose med državama in se zavzela za njihovo nadgradnjo, še posebej na gospodarskem področju. Ob robu srečanja se je premier dr. Golob sestal tudi z gospodom Milanom Filo, predsednikom holdinga ECO-INVESTMENT, ki je preko SHP Group od leta 2017 večinski lastnik Paloma d.d., in je bil član uradne slovaške delegacije. Gospod Filo je premiera dr. Goloba seznanil z razvojnimi projekti Palome v naslednjih petih letih. Naj spomnimo, da je bil premier dr. Golob slavnostni govornik na dogodku ob zaključku investicij v najsodobnejše tehnologije v skupni vrednosti 130 milijonov EUR lani junija.

