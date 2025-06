Lanzamos JUSTAS, el camino de las sobrevivientes: el videopodcast de Equality Now y la Fundación Thelma Fardin

Tamara Rusansky (Equality Now), Clara Ferrer (productora), Sofia Quiroga (Equality Now), Thelma Fardin (Fundación Thelma Fardin), Mónica Bayá (Equality Now) Victoria Marichal (sobreviviente y activista, integrante del Movimiento Valientes LAC); Emilce Farfán (sobreviviente y activista, integrante del Movimiento Defensoras Digitales y Ley Olimpia)

BUENOS AIRES, ARGENTINA, June 20, 2025 / EINPresswire.com / -- En América Latina y el Caribe, las sobrevivientes de violencia sexual enfrentan múltiples desafíos para acceder a la justicia. Quienes deciden denunciar enfrentan procesos largos, dolorosos y muchas veces revictimizantes. ¿Qué podemos aprender de quienes ya enfrentaron el sistema y de todas aquellas personas que, desde dentro y desde fuera, trabajan para transformarlo?JUSTAS, el camino de las sobrevivientes es un nuevo video podcast coproducido por Equality Now y la Fundación Thelma Fardin que busca abrir esta conversación. A través de diálogos profundos, sensibles y cercanos, la serie retrata las múltiples barreras que atraviesan quienes han vivido violencia sexual y ofrece claves para transformar los sistemas de justicia desde un enfoque feminista, regional, y centrado en las víctimas.Los diálogos están conducidos por Thelma Fardin, actriz, activista y sobreviviente argentina; y co-conducidos por Sofía Quiroga, oficial de incidencia de Equality Now en América Latina, y por Mónica Bayá, asesora legal de Equality Now.JUSTAS reúne a sobrevivientes, juezas, fiscales, psicólogas y activistas de distintos países de América Latina y el Caribe – Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Puerto Rico y Uruguay – para abordar temas urgentes: las barreras que atraviesan las sobrevivientes al momento de denunciar, la violencia sexual en entornos digitales, la interseccionalidad como categoría clave para entender la discriminación en el acceso a la justicia, el enfoque de género en los procesos judiciales, las particularidades en los casos en que las víctimas son niñas y adolescentes, las distintas vías de reparación, el poder del acompañamiento y el rol de la comunidad.Además de visibilizar los obstáculos que enfrentan las sobrevivientes, JUSTAS también busca romper con la cultura del silencio que rodea a la violencia sexual en la región, posicionando el tema en la agenda pública.La serie consta de cinco episodios. El primero ya está disponible en Spotify .y YouTube , y los siguientes se publicarán semanalmente.Una alianza para amplificar voces y transformar la justiciaEn 2018, Thelma Fardin denunció públicamente haber sido violada en 2009 por el actor Juan Darthés durante una gira de un programa de televisión, cuando ella tenía 16 años y él 45. Su testimonio tuvo un efecto multiplicador en otras sobrevivientes, que la vieron emprender esta lucha y se animaron a denunciar. Las cifras oficiales dan cuenta de que las denuncias por abuso sexual infantil crecieron un 53% en Argentina en los meses posteriores.Desde Equality Now, comenzamos en 2023 a colaborar con Thelma Fardín en distintos espacios de incidencia, incluyendo la presentación de un amicus curiae en su caso judicial en Brasil, instando a que se aplicaran los estándares internacionales de derechos humanos sobre el consentimiento en materia de violencia sexual, como aquellos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Brisa de Angulo vs. Estado de Bolivia, un caso que litigamos desde Equality Now junto a Brisa y su equipo legal.En ese proceso, Thelma también decidió crear la Fundación Thelma Fardin, como parte de su compromiso por transformar su experiencia personal en una herramienta colectiva. La fundación trabaja para acompañar a otras sobrevivientes, sensibilizar a la sociedad sobre el impacto del abuso sexual, y promover una justicia que no revictimice a quienes denuncian.De la articulación sostenida el diálogo constante entre Thelma Fardin y Equality Now, surgió una propuesta conjunta: crear un video podcast que reuniera las voces de quienes enfrentan, piensan, y transforman el sistema de justicia en la región de América Latina y el Caribe.Muchas de las voces que forman parte de los episodios de JUSTAS no llegan solo como invitadas: son aliadas clave en el trabajo que Equality Now viene desarrollando para transformar los sistemas de justicia en América Latina y el Caribe. Varias de ellas integran también la Red Regional de Acceso a la Justicia, una articulación impulsada por Equality Now desde 2023 que reúne a profesionales del derecho, operadoras judiciales y activistas de distintos países para intercambiar buenas prácticas, fortalecer la incidencia y promover reformas legales centradas en las sobrevivientes.“Queremos poner las voces de las sobrevivientes de violencia sexual en el centro de la conversación pública, visibilizar las barreras que enfrentan y aportar a la construcción de buenas prácticas, articulando las perspectivas de la sociedad civil y del sistema judicial. JUSTAS es una forma de amplificar el trabajo que venimos haciendo con operadores de justicia y llevarlo a una audiencia más amplia. El podcast también muestra que, aunque las entrevistadas provienen de distintos países, comparten experiencias, desafíos y demandas similares. Todos los países de América Latina y el Caribe tienen una deuda pendiente con el acceso a la justicia para las sobrevivientes, y este proyecto busca precisamente visibilizar esa urgencia y movilizar voluntades para transformarla.”, Bárbara Jiménez-Santiago, Representante Regional de Equality Now para América Latina y el Caribe.Este video podcast también representa un paso importante en la estrategia regional de Equality Now para acercar su trabajo de incidencia legal a una audiencia más amplia. A través de este formato, buscamos que los estándares internacionales de derechos humanos dejen de ser herramientas exclusivamente técnicas, y se conviertan en lenguaje común para sobrevivientes, comunidades y funcionarias que luchan por una justicia transformadora.“Coordinar voces de distintos países, invitar a personas que no están acostumbradas a hablar frente a cámara, abordar un tema tan difícil y hacerlo llegar a un público amplio fue un trabajo artesanal muy cuidadoso. Thelma fue fundamental conducir las entrevistas con sensibilidad y claridad, y aportó una voz poderosa que ayudó a que este proyecto conecte y movilice. Las co-entrevistadoras de Equality Now, Sofía y Mónica, también fueron clave para hilar la conversación y sostener un enfoque empático, feminista y regional. Para nosotras, es un orgullo construir este proyecto junto a tantas personas que creen, como nosotras, que otra justicia es posible, y que ponen su voz, su tiempo y su liderazgo para hacerlo realidad.”, Tamara Rusansky, oficial de comunicación de Equality Now para América Latina y el Caribe.JUSTAS es el resultado de un proceso sostenido entre dos organizaciones con perfiles y públicos distintos, pero con un compromiso común. Les invitamos a escuchar y ver este video podcast que interpela, informa y celebra la fuerza colectiva que hace posible avanzar hacia un sistema más justo y reparador.FINSobre Equality Now: Fundada en 1992, Equality Now es una organización internacional de derechos humanos dedicada a proteger y promover los derechos de todas las mujeres y niñas en el mundo. Su trabajo se organiza en torno a cuatro áreas principales: Lograr la Igualdad Legal, Poner Fin a la Violencia Sexual, Poner Fin a las Prácticas Nocivas y Poner Fin a la Explotación Sexual, con un enfoque transversal en los desafíos específicos que enfrentan las adolescentes.Equality Now combina el activismo de base con la incidencia legal a nivel internacional, regional y nacional para lograr cambios sistémicos, y colabora con aliados locales para garantizar que los gobiernos promulguen y apliquen leyes y políticas que respeten los derechos de las mujeres y niñas.Para más información, visite www.equalitynow.org o LinkedIn: Equality Now América Latina y el CaribeSobre la Fundación Thelma Fardin: En la Fundación Thelma Fardin, trabajamos para visibilizar y transformar la problemática de la violencia de género desde sus raíces, con el entendimiento de que su erradicación requiere un cambio profundo en el tejido social, político y cultural. Nuestra misión es concientizar a la sociedad sobre las distintas formas de violencia de género, generando un compromiso colectivo para crear espacios donde el respeto y la igualdad se conviertan en derechos garantizados para todas las personas.Creemos firmemente en el poder de la educación, el conocimiento y la empatía como motores de cambio. Desarrollamos campañas de concientización y programas educativos para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de reconocer, prevenir y actuar frente a la violencia de género. A través de estos esfuerzos, aspiramos a que cada individuo se convierta en un agente activo de cambio, promoviendo un entorno seguro, inclusivo y justo.Para más información, visite www.fundacionthelmafardin.org

Esto es JUSTAS con Thelma Fardín

