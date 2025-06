CycleØ adquiere una planta de residuos para convertir 121.000 toneladas de residuos en gas renovable para 4.000 hogares

CycleØ and GARYC project team L-R Francisco Javier Azón, Pedro Azón. Jordi Berengué, Gran Potter and Maria Azón CycleØ and GARYC team on site in Toledo

CycleØ ha adquirido la empresa española de gestión de residuos GARYC para transformar los residuos municipales en gas natural renovable

LONDON, UNITED KINGDOM, June 24, 2025 / EINPresswire.com / -- CycleØ, el principal promotor, propietario y operador europeo de plantas de biogás, ha adquirido la empresa española de gestión de residuos Grupo Azón Ramón y Cajal S.L. (GARYC) en un movimiento estratégico para transformar los residuos municipales en gas natural renovable (GNR). Esta adquisición, que forma parte de la expansión de 200 millones de euros de CycleØ en infraestructuras españolas de gas renovable, permitirá a la empresa convertir 121.000 toneladas anuales de residuos en biometano, cantidad suficiente para abastecer las necesidades de gas de unos 4.000 hogares españoles.Las instalaciones de GARYC en Albarreal del Tajo (Toledo) procesan residuos líquidos y sólidos de Madrid y zonas limítrofes. Con la inversión prevista, CycleØ pretende alcanzar una producción de biogás de 3,7 millones de metros cúbicos nominales (26 GWh) en 2027. El biogás se convertirá en biometano y se inyectará en la red española a través de un gasoducto virtual, lo que contribuirá a reducir las emisiones y a avanzar hacia el objetivo de España de aumentar la producción anual de biometano hasta 10,4 TWh en 2030, de acuerdo con la Hoja de Ruta del Biogás 2030.Esta adquisición es el primer paso de CycleØ en la producción de biometano a partir de residuos municipales, contribuyendo a consolidar a la empresa como productor líder de gas natural renovable en España. Con el respaldo de Ara Partners, una firma global de inversión en capital privado e infraestructuras dedicada a la descarbonización industrial, CycleØ aprovechará su experiencia en la operación de tres plantas de biogás españolas y en la gestión del primer punto privado de inyección a red en España a medida que se expande en la producción de GNR a partir de residuos, un paso más hacia su ambición de poseer y operar hasta 30 plantas de biogás en España."CycleØ es uno de los pocos promotores que financian, construyen, poseen y explotan plantas de biogás en España y en toda Europa", ha declarado Laurence Molke, directora general de CycleØ. "Esta adquisición nos permite ampliar nuestra exitosa explotación de plantas centradas en la agricultura a aplicaciones industriales como la gestión de residuos"."Los residuos orgánicos municipales son un problema ambiental crítico que genera importantes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes. Procesar esos residuos y convertirlos en biometano no solo reduce las emisiones, sino que representa una valiosa fuente doméstica de energía limpia", ha declarado Christopher Picotte, socio de Ara Partners. "Esta adquisición es una validación más de la estrategia diferenciadora de CycleØ y de su capacidad en toda la cadena de valor del biometano".CycleØ conservará a todos los empleados de GARYC, garantizando así la continuidad de su experiencia y un funcionamiento sin fisuras. Jordi Berengué, director general de CycleØ en España, añadió: "Estamos encantados de dar la bienvenida al equipo de GARYC. Su profunda experiencia en valorización de residuos nos ayudará a realizar nuevas inversiones en la planta de Toledo, ampliando la capacidad y el impacto en la reducción de emisiones."En palabras de Pedro Azón Ramón y Cajal, director de la planta: "Esta asociación nos permite ampliar el negocio que mis hermanos y yo iniciamos en 2009: asegurar puestos de trabajo, crear nuevas oportunidades y garantizar que el legado de GARYC perdure mientras transformamos residuos en valiosos recursos para la independencia energética de Europa."FINESNotas para los redactoresAcerca de CycleØCycleØ es una plataforma paneuropea de biometano. Productora integrada de GNR comprimido y licuado, la empresa captura las emisiones de metano de los residuos orgánicos producidos por los sectores agroalimentario, industrial y municipal, y las convierte en biometano y e-metano. Este gas verde se utiliza para descarbonizar los sectores del transporte y marítimo, así como la red de gas. En la actualidad, la empresa tiene instalaciones en proyecto o en funcionamiento en España, Italia e Irlanda, con la ambición de desarrollar, construir, poseer y explotar al menos 50 plantas en toda Europa de aquí a 2028. A través de sus filiales FNX y Biogasclean, CycleØ emplea tecnología propia líder en el mercado para la mejora, licuefacción, metanización y desulfuración de biogás. Para más información sobre CycleØ, visite www.cycle0.com Acerca de Ara PartnersAra Partners es una firma global de inversión de capital privado e infraestructura centrada en la descarbonización industrial. Fundada en 2017, Ara Partners busca construir y escalar empresas con un impacto significativo en la descarbonización a través de los sectores industrial y manufacturero, químico y de materiales, eficiencia energética y combustibles verdes, y alimentos y agricultura. La compañía opera desde oficinas en Houston, Boston, Washington, DC, y Dublín. Ara Partners cerró su tercer fondo de capital riesgo en diciembre de 2023 con más de 2.800 millones de dólares en compromisos de capital. A 30 de septiembre de 2023, Ara Partners tenía aproximadamente 5.600 millones de dólares de activos bajo gestión. Para más información sobre Ara Partners, visite www.arapartners.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.