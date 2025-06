BintangChip dan HIZKIA YOSUA Salurkan Bantuan Pendidikan untuk Siswa Madrasatul Ikbar di Perintis GG Lingga

MADRISATUL IKBAR

INDONESIA, June 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- Sebagai bagian dari inisiatif sosial bertajuk “Teknologi Mengubah Nasib”, BintangChip bersama HIZKIA YOSUA memberikan bantuan pendidikan kepada siswa-siswi Sekolah Madrasatul Ikbar di Perintis GG Lingga. Kegiatan ini menyasar pelajar dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan dukungan nyata dalam menunjang proses belajar mereka.

Dalam acara tersebut, banyak siswa yang menerima perlengkapan sekolah seperti tas sekolah dan alat tulis sebagai tanda komitmen mereka dalam memajukan pendidikan yang setara di semua daerah.Para guru dan orang tua menyambut kegiatan ini dengan antusias, melihatnya sebagai dukungan moral dan materiil yang sangat berarti bagi anak-anak mereka.

Pihak sekolah menyampaikan apresiasi yang tinggi atas bantuan tersebut. Menurut mereka, kepedulian dari pihak swasta seperti BintangChip dan para mitranya sangat membantu dalam membangkitkan semangat belajar para siswa, khususnya di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi banyak keluarga.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program berkelanjutan yang diusung BintangChip untuk mendorong kemajuan pendidikan di wilayah terpencil dan kurang berkembang. Melalui pendekatan kolaboratif dengan individu maupun komunitas, BintangChip berupaya memberikan dampak langsung terhadap masa depan generasi muda Indonesia.

