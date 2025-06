Hospitalidad de lujo: Polanco vive auge hotelero por el Congreso América Digital México 2025

Con el Congreso América Digital México 2025 en puerta, los hoteles de lujo en esta exclusiva zona capitalina experimentan una ocupación récord.

Polanco vive un auge hotelero de lujo impulsado por el Congreso América Digital México 2025, atrayendo turismo y negocios de alto nivel.

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, June 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- Continúa la demanda por encontrar un hotel en Polanco en la CDMX, impulsada por la llegada del 10º Congreso IA, Tecnología y Negocios América Digital México 2025.

México es el país sede del congreso que atraerá a más de 5,000 altos ejecutivos y tomadores de decisiones del sector tecnológico este 18 y 19 de junio en el World Trade Center de la ciudad.

Este flujo de visitantes ha disparado las reservas en hoteles en Polanco de lujo, la zona más cotizada de la Ciudad de México, en vista de su cercanía con el WTC, seguridad, infraestructura y hospitalidad para ejecutivos de alto perfil.

El dinamismo urbano de Polanco a la altura del Congreso América Digital 2025

Según CBRE (Coldwell Banker Richard Ellis), la inversión en hoteles de lujo en México creció un 50 % en 2024 y se proyectaba que la tendencia se mantuviera con proyectos robustos de hospitalidad en zonas premium.

Una de ellas es Polanco, que ha vivido una transformación en sus desarrollos arquitectónicos en los últimos años, como torres corporativas de más de 50 pisos y complejos residenciales de diseño europeo. Lo que ha elevado el nivel de sofisticación y calidad de vida en sus avenidas.

Así, es de esperarse que los visitantes atraídos por el Congreso América Digital sean seducidos por su entorno ideal para viajeros de negocios, que además incluye gastronomía de vanguardia, vida nocturna activa y servicios de lujo.

El impulso económico detrás del turismo de negocios en Polanco

América Digital México proyecta que la edición de este congreso genere cerca de 100 millones de dólares en impacto económico para México y Centroamérica.

Los organizadores agendarán más de 2,000 reuniones B2B en solo dos días, lo que impulsa aún más la demanda de espacios de reunión y alojamiento ejecutivo.

Se estima que la ocupación anticipada supere el 70 % en la semana del evento, especialmente en hoteles de cinco estrellas de alto prestigio.

Polanco, destino 360º para el visitante digital

La integración de IA en la hospitalidad es otra tendencia clave. Hoteles de lujo en México ya han implementado asistentes virtuales, análisis de datos en tiempo real y servicios a la medida. Dicha evolución responde a las exigencias del viajero corporativo actual, que busca eficiencia operativa, confort y exclusividad.

Polanco no es la excepción, las propiedades apuestan por tecnología avanzada para ofrecer experiencias únicas, desde check‑in automatizado, hasta recomendaciones personalizadas.

Aquí, la comodidad se fusiona con experiencias de alto valor en restaurantes exclusivos, centros culturales y servicios tecnológicos diseñados para el viajero de negocios contemporáneo.

Eventos como el Congreso América Digital no solo detonan ocupación, sino que refuerzan la popularidad de Polanco como el destino hotelero preferido por la élite empresarial.

