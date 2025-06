Le nouveau standard audiovisuel VIVID présenté par l’UHD World Association (UWA) au Festival de Cannes

Logo UWA Comparaison sur téléviseur HDR VIVID / SDR sur la série Bardot Panel sur le futur des standards audiovisuels, Hub CONNECT, Cannes 2025 Invités : Hans-Nikolas Locher – Directeur du Développement de la CST, Rémi Tereszkiewicz - CMO Europe UWA, Jean-Baptiste Babin - Co-CEO MovieChainer / Modératrice : Marianna Manta

Au Marché du Film du festival de Cannes 2025, l’UHD World Association (UWA) a présenté le standard VIVID, véritable révolution dans l’expérience audiovisuelle.

PARIS, FRANCE, June 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- Du 14 au 20 mai 2025, l’UHD World Association (UWA) a occupé une place de choix sur le hub CONNECT au Marché du Film du Festival de Cannes, un espace de rencontres dédié à l’innovation technologique dans l’univers du cinéma et de l’audiovisuel. L'occasion de dévoiler les dernières avancées du standard VIVID, une véritable révolution dans l’expérience audiovisuelle, qui a fait l’objet de démonstrations exceptionnelles, d’événements exclusifs et de nombreux échanges avec les professionnels de l’industrie.

// Un panel stratégique sur les standards du futur //

Le panel “Le futur des standards audiovisuels”, qui s’est tenu le 15 mai dernier, a été un moment phare du festival, mettant en lumière VIVID, le nouveau standard libre de royalties (« royalty free »), conçu pour répondre aux nouveaux besoins en termes de qualité visuelle et sonore, dans un environnement multi-écrans. VIVID ne se limite pas à une simple amélioration de la qualité d’image : il garantit la restitution fidèle de l’intention artistique, grâce à des métadonnées personnalisées de couleur et de luminance pour chaque image, adaptées à chaque type d’écran, qu’il s’agisse de téléviseurs, de smartphones ou d’écrans embarqués dans des véhicules.

Le président de la FICAM, Didier Huck, a d’ailleurs souligné dans son introduction l’importance de la standardisation des métadonnées dans cette industrie de plus en plus interconnectée. Hans-Nikolas Locher, directeur du développement de la CST, a parlé de ces standards « de facto » du marché comme VIVID, quand les industriels et sociétés de la technologie apportent de concert des améliorations à la proposition client, dans un écosystème où contenus et technologie sont alignés.

// Une expérience immersive sans précédent sur écran Samsung certifié VIVID //

Pour la première fois en Europe, les visiteurs ont pu découvrir des contenus encodés en VIVID sur un écran Samsung UHD dernière génération, certifié VIVID. Parmi les œuvres projetées : des extraits de la série Bardot (Fédération Studio France sur France Télévisions), du documentaire #Hvaldimir (Mediawan-Imagissime / Miluna sur Canal+), de la série Winter Palace (Oble / Point Prod sur RTS / Netflix), ainsi que des trailers asiatiques, qui ont enthousiasmé les professionnels présents. Parallèlement, l’espace CONNECT a accueilli de nombreuses démonstrations en direct et rencontres d’affaires, avec un intérêt tout particulier de la part de la délégation chinoise du cinéma, venue échanger autour de ces dernières innovations audio/vidéo et les opportunités en termes de marché.

// Un déploiement de VIVID à grande échelle déjà initié en Asie //

L’impact de VIVID ne se limite pas à la présentation sur le salon : les chiffres parlent d’eux-mêmes. À ce jour, plus de 30 marques ont certifié 1127 modèles répartis sur six catégories d’appareils (téléviseurs, smartphones, tablettes, boîtiers IPTV, PC, projecteurs), avec une forte adoption par les smartphones Android de milieu à haut de gamme et plus de 70 millions de boîtiers IPTV intégrant HDR VIVID.

En termes de contenu, plus de 100 000 heures de vidéos ont été encodées dans le standard VIVID, incluant des événements majeurs comme les Jeux Olympiques et la FIFA, des séries TV, des films, et des événements en direct. Plus de 2 millions de flux audio ont été réalisés pour Audio VIVID, une technologie révolutionnaire d’audio spatial, dont l'intégration dans les véhicules est également en plein essor, notamment dans le SUV AITO M9, un modèle équipé du cockpit intelligent Huawei, intégrant Audio VIVID pour une expérience sonore immersive. L’intégration de l’IA au cœur du codec Audio VIVID est également un facteur différenciant. Il permet des rendus audio 3D plus immersifs et une compression plus efficace, tout en s’adaptant aux caractéristiques des écrans et des environnements d’écoute en temps réel.



// L’avenir de l’audiovisuel se construit avec VIVID //

Le succès rencontré au festival de Cannes 2025 témoigne du rôle central que VIVID et l’UWA jouent dans la redéfinition des standards de l’industrie audiovisuelle. Alors que le standard VIVID continue son déploiement mondial, l’UWA invite les professionnels de l’audiovisuel à rejoindre cette révolution technologique en devenant membre, afin de façonner l’avenir de la création et de la diffusion de contenus.

A propos de l’UHD World Association (UWA) :

Fondée en 2022, l’UHD World Association (UWA) rassemble plus de 400 leaders mondiaux de l’audio et de la vidéo ultra haute définition. Organisation internationale à but non lucratif, l’UWA fédère les acteurs clés de toute la chaîne de valeur : fabricants d’équipements audiovisuels, professionnels de la diffusion et de la production de contenu mais également de services innovants. Ensemble, ils façonnent l’avenir de l’ultra HD en favorisant l’excellence technologique, la collaboration internationale et le développement de standards de pointe.

Pour en savoir plus ou suivre l’actualité de l’UWA :

LinkedIn : www.linkedin.com/company/uhd-world-association

Site web : https://uhd-world-association.com/

