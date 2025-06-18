Bitget 與 Sweat Wallet 攜手成為 Crypto Conference Zrce Beach 2025 的主要贊助商

維多利亞，塞舌爾, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 欣然宣布成為 Crypto Conference Zrce Beach 2025 的主要贊助商，該大會備受期待，將於 6 月 18 日至 21 日在標誌性的 Noa Beach Club 和 Rocks Club 舉行。

活動為期四天，將夏季節慶的活力與去中心化創新的願景融為一體，通過將 Zrce Beach 打造成歐洲最具活力的區塊鏈網絡、沉浸式體驗和尖端教育樞紐。

這項活動由加密貨幣領域一些最知名的人士組織，將接待逾 200 名交易者、建構者、創作者和 Web3 先驅，展開一系列令人難忘的小組討論、工作坊和社群活動。 整個活動屬於歐洲最具代表性的沙灘節之一，預計將吸引成千上萬的人士到訪，是將區塊鏈文化融入主流節慶氛圍的大好良機，絕對令人雀躍。

從日出之時的社交活動，以至日落時分的 DJ 表演，節目豐富精彩，活力十足。 到訪者可以期待聆聽在現場舞台舉行的加密貨幣講座、與該領域受人尊敬的人士進行深入對話、備有獨家獎品的競爭性考驗，以及由網紅主持的燒烤和非常震撼的水上電單車活動等獨特體驗。 Didi Random、JayTrading 等眾多知名講者將會分享知識，包括比特幣基礎知識到市場動態等主題。

在這項旨在進行用戶教育的策略性活動中，Bitget 與 SWEAT 及其 Sweat Wallet 應用程式聯手推出沉浸式體驗——The Crypto Treasure Hunt (加密貨幣尋寶遊戲)。 這項獨特的體驗開放予所有參與活動的人士，提供與 Web3 生態系統建立聯繫的有趣方式。

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 說：「與 SWEAT 的此次合作完美體現了 Bitget 的願景：讓 Web3 更為普及、安全可靠，並且真正充滿樂趣。 我們力求建立方便使用、合規的加密生態系統，將我們的視野擴展到世界各地的各個社群。」

SWEAT 聯席創辦人兼行政總裁 Oleg Fomenko 宣告：「我們致力將體育活動轉化為財務賦能。 這是將數碼資產用作運動的獎賞，而運動是最自然的人類行為，我們很高興在這次活動期間可以深化與 Bitget 的策略性合作夥伴關係。」

Crypto Conference Zrce Beach 2025 不僅是一個節慶活動或大會，而且是一場運動，透過現實生活中的交流、教育和慶祝活動，建立更強大的加密貨幣社群。 Bitget 將音樂、知識、探險和協作融為一體，強化其推動新一代區塊鏈得以普及的角色。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知 比特幣價格 、 以太坊價格 及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA)在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍)、Samet Gümüş (拳擊金牌得主) 及 İlkin Aydın (國家排球隊成員) 的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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關於 SWEAT

SWEAT 是一個 Web3 平台，透過為做運動的用戶提供獎賞來鼓勵他們鍛鍊身體。 在這個平台上，用戶可透過步數獲得代幣 $SWEAT，從而將運動轉化為可在體育經濟中使用、增值、交易和消費的價值。 該代幣儲存於 SWEAT Wallet，這是一款下載量超過 2 千萬次、每月活躍用戶逾 300 萬的流動應用程式。 全球用戶透過免費下載 SWEAT Wallet ，即可開始賺取 $SWEAT 並加入體育經濟，因健步而受惠。

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