HK Refurbished Stock lancia 'Mini All'ingrosso' per iPhone, ridotte del 90% le barriere per i rivenditori

HK Refurbished Stock - iPhone all'ingrosso HK Refurbished Stock Logo

Solo 5 pezzi per iniziare: imprenditori accedono a prezzi all'ingrosso fino al 100% inferiori al retail nei mercati ad alta tassazione

Riducendo l’ordine minimo a soli 5 pezzi mantenendo però prezzi realmente all’ingrosso, stiamo creando migliaia di nuove opportunità di business a livello globale.” — HK Refurbished Stock - Y. Gomez

ITALY, June 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Con una mossa destinata a sconvolgere l’industria globale della rivendita di smartphone, HK Refurbished Stock ha lanciato il primo programma al mondo di "Mini All’ingrosso" per iPhone rinnovati di fascia alta, abbattendo drasticamente le barriere d’ingresso per aspiranti imprenditori di tutto il mondo. Il concetto rivoluzionario richiede un minimo di soli 5 dispositivi—una riduzione del 90% rispetto ai minimi tradizionali—offrendo al contempo prezzi realmente all’ingrosso che possono superare fino al 100% i prezzi al dettaglio nei mercati ad alta tariffazione come il Brasile.Questo modello dirompente arriva in un momento in cui i prezzi globali degli smartphone continuano a salire, con dispositivi di punta che superano regolarmente i $1.000, creando opportunità di profitto senza precedenti per i rivenditori in grado di approvvigionarsi a tariffe vere da iPhone all’ingrosso . L’innovazione di HK Refurbished Stock democratizza di fatto l’accesso a un mercato da 52 miliardi di dollari degli smartphone ricondizionati, finora dominato da operatori di grandi dimensioni con requisiti di capitale significativi."Abbiamo essenzialmente eliminato l’ostacolo principale che impediva agli imprenditori comuni di entrare nel mercato degli iPhone rinnovati di fascia alta", ha dichiarato Y. Gomez, portavoce di HK Refurbished Stock. "Riducendo l’ordine minimo a soli 5 pezzi e mantenendo prezzi realmente all’ingrosso, stiamo creando migliaia di nuove opportunità di business in tutto il mondo. Qualcuno in Brasile può ora avviare un’attività redditizia di rivendita con meno di $2.000 di investimento e offrire immediatamente prezzi inferiori del 50-100% rispetto al retail locale."Il negozio online di iPhone all’ingrosso dell’azienda offre dispositivi di grado A+++ sottoposti a un rigoroso processo di ispezione in 70 punti. Ogni iPhone include una garanzia di 12 mesi e viene spedito in tutto il mondo tramite FedEx con tariffa fissa, indipendentemente dalla destinazione.Secondo gli analisti di mercato, il tempismo è perfetto, poiché i dazi all'importazione in molte regioni hanno creato enormi disparità di prezzo. In Brasile, gli iPhone rinnovati acquistati tramite HK Refurbished Stock possono essere rivenduti a prezzi fino al 100% inferiori rispetto al retail locale, pur generando profitti considerevoli. Opportunità simili esistono in Colombia (50% sotto il retail) e in tutta l'Unione Europea (30% sotto il retail)."Questa è la democratizzazione dell’all’ingrosso," ha commentato Maria Rodriguez, analista di mercato tecnologico presso Global Tech Partners. "HK Refurbished Stock ha creato di fatto una nuova categoria—‘mini all’ingrosso’—che apre opportunità imprenditoriali prima riservate a imprese consolidate con capitale rilevante. L’impatto economico potenziale nelle regioni ad alta tassazione potrebbe essere significativo."L’azienda riferisce che i primi utilizzatori stanno già sfruttando l’opportunità, con molti clienti del mini all’ingrosso che si sono evoluti in operatori su scala più ampia nel giro di pochi mesi. Il programma ha avuto particolare successo in America Latina, dove i prezzi degli smartphone sono tra i più alti al mondo a causa di restrizioni e tasse sulle importazioni."Abbiamo iniziato con soli 5 iPhone 13 Pro come test," ha raccontato Carlos Mendez, un rivenditore dalla Colombia. "In due settimane, avevamo venduto tutte le unità al 40% in meno rispetto ai prezzi retail locali, mantenendo comunque un margine di profitto del 25%. Da allora abbiamo aumentato gli ordini a 20 unità mensili e costruito un’attività locale fiorente."Il programma mini iPhone all’ingrosso accetta diversi metodi di pagamento, incluse le principali criptovalute, riducendo ulteriormente le barriere per imprenditori internazionali alle prese con restrizioni valutarie o limitazioni bancarie.Informazioni su HK Refurbished StockHK Refurbished Stock è un fornitore globale leader di dispositivi Apple rinnovati di alta qualità, specializzato nella distribuzione all’ingrosso di iPhone di grado A+++. Con sede a Hong Kong, l’azienda sfrutta una posizione strategica per offrire prezzi competitivi e spedizioni affidabili in tutto il mondo. Tutti i dispositivi sono sottoposti a un controllo completo in 70 punti e includono una garanzia di 12 mesi.

iPhone e Samsung all'ingrosso al CBM Expo 2025 | iPhone ricondizionati A+++

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.