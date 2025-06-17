Bitget 加入 UNICEF Game Changers Coalition 於 2025 年為 30 萬人提供區塊鏈教育

領先加密貨幣交易所 Bitget 與 UNICEF 盧森堡委員會宣布合作，為女童提供數碼與科技技能培訓。

維多利亞，塞舌爾及盧森堡, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 與 UNICEF 盧森堡委員會達成三年合作，旨在提升青年的數碼技能及區塊鏈知識。

是次合作使 Bitget 加入了由 UNICEF Office of Innovation (OOI) 領導的 Game Changers Coalition (GCC) 。 Bitget 的支援將惠及亞美尼亞、巴西、柬埔寨、印度、哈薩克斯坦、馬來西亞、摩洛哥及南非等八個國家，為 30 萬名少女、家長、導師和教師提供區塊鏈技能培訓。

新聞發布會照片（由左至右）：UNICEF 盧森堡委員會傳訊總監 Paul Heber；Bitget 行政總監 Gracy Chen；UNICEF 盧森堡委員會創新金融專員 Yannick Naud

透過是次合作，Bitget 旗下教育分支 Bitget Academy 將協助開發 UNICEF 首個互動式線上線下區塊鏈培訓單元，以電玩開發技能為核心，培訓對象包括教師及青年。 此為現行觸及數十萬人課程體系的重大擴充。 Bitget 的支援亦將助推動 GCC 進軍第九個國家。

UNICEF 盧森堡委員會行政總監 Sandra Visscher 指出：「是次合作體現我們共同信念——數碼技能是機會與包容的關鍵動力。 透過與 Bitget 合作，我們希望為青年提供塑造未來所需的工具、知識和信心。 創新發揮包容作用，開創機遇、拓展視野，讓科技真正造福人群。」

為擴展生態系統影響力，Bitget 亦計劃引薦 UNICEF 接觸 Web3 領域頂尖區塊鏈協定及開發者，共同參與此教育計劃。 這些貢獻者能夠成為導師及合作夥伴，為區塊鏈技術開創多元視野及發展可能。

Bitget 行政總監 Gracy Chen 說道：「新興科技不應僅限少數特權階層享用，而是應該及早且平等地普及大眾。 區塊鏈擁有現實用例及促進社會福祉的潛力，是我們提供給年青年的強大工具，有助開發重塑現代社會觀的產品。 Blockchain4Her 把原先協助數百名女性的計劃，升級為影響全球成千上萬女性的教育倡議。 這正是區塊鏈技術所追求的龐大規模及重大影響力。」

中低收入國家的少女及年輕女性每年因網絡使用及數碼能力比男性落後，而損失高達 150 億美元的經濟潛力。 現今 90% 職位均要求具備數碼能力，Game Changers Coalition 致力應對彌補性別數碼鴻溝的迫切需求。

Bitget 與 UNICEF 共同建立具備包容性的可擴展框架，提供適當工具以培養年輕女性發掘和塑造未來數碼經濟的能力。

作為 Game Changers Coalition 的一員，Bitget 與 Global Video Game Coalition、Micron Foundation 及生態系建設者 Women in Games 攜手合作 ，目標是在 2027 年或之前為 110 萬名女童提供學習與技能發展機會。

在 Bitget Academy 及千萬美元計劃 Blockchain4Her 的支援下，Bitget 計劃提升女性自幼培養的數碼知識及財務獨立能力。

Bitget 的 Blockchain4Her 計劃過去已透過導師計劃、資金支援及教育資源扶持女性。

Bitget 與 UNICEF 盧森堡委員會合作，致力培育新世代女性掌握參與加密經濟變革的關鍵知識與技能。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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Bitget

這並非 Bitget 首次與 UN 機構合作。 Gracy Chen 是 UN Women 代表。 在上個齋戒月期間，Bitget 與 UN Refugee Agency、UN World Food Programme、ShareTheMeal 及 One Billion Meals Endowment 等世界知名人道組織合作，捐贈了數千份膳食。 透過 Blockchain4Her 千萬美元計劃，資助女性領導的潛力項目，並表彰其他啟發人心的貢獻者。 在全球舉辦超過 10 場交流會，吸引了逾千名女性參與區塊鏈領域的聯誼交流、學習進修及創新推動。

關於 UNICEF

UNICEF 在 190 多個國家及地區開展工作，幫助最弱勢兒童，並為每個兒童建立更美好的世界。

UNICEF 盧森堡委員會藉著推動企業合作及自願捐贈，大力推動實現此全球目標。 此外，亦在國內倡導保障兒童權利，重點關注消弭不平等、推動性別平權、解決兒童貧困、促進心理健康，以及改善每位兒童獲取司法援助的途徑。

免責聲明：UNICEF 並無認可任何公司、品牌、產品或服務。 是次合作僅致力提升兒童教育成效。

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傳媒查詢請聯絡：UNICEF 盧森堡委員會傳訊總監 Paul Heber | 電話號碼：(+352) 448715 | 手提電話號碼：(+352)691198105 | pheber@unicef.lu

關於 Game Changers Coalition

Game Changers Coalition 建基於 UNICEF 現有透過 Skills4Girls 項目為女孩提供數碼技能和 21 世紀技能的成果，覆蓋 22 個國家，惠及近 600 萬女童。這是 UNICEF 匯聚電玩行業和科技產業的平台，旨在賦予當代及未來世代的女孩科學、技術、工程、藝術及數學 (STEAM) 領域所需所想的技能，培養她們成為編程師和設計師，讓其引領大家邁向更包容、多元、安全的數碼未來。

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