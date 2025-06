Pengguna BintangChip, Setyo Purnawan, Salurkan Bantuan Pendidikan di SD Negeri Kedalingan 01, Pati, Jawa Tengah

Pidato Bantuan Siswa Foto bersama

INDONESIA, June 17, 2025 /EINPresswire.com/ -- Di tengah kemajuan teknologi yang terus berkembang, BintangChip tidak hanya berkomitmen dalam inovasi industri semikonduktor, tetapi juga mendorong para penggunanya untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial. Baru-baru ini, salah satu pengguna BintangChip, Setyo Purnawan, melaksanakan kegiatan bantuan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Kedalingan 01, yang berlokasi di Desa Kedalingan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Dalam kegiatan tersebut, Setyo Purnawan membagikan perlengkapan sekolah kepada seluruh siswa serta memberikan hadiah uang tunai kepada siswa-siswa berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk terus semangat dalam belajar. Senyum bahagia dari para siswa menjadi momen yang penuh makna dan haru dalam kegiatan ini.

Setyo Purnawan menyampaikan, “Saya percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib. Bisa hadir langsung dan memberikan dukungan nyata bagi anak-anak sekolah sebagai perwakilan pengguna BintangChip adalah sebuah kehormatan dan tanggung jawab sosial yang saya emban dengan tulus.”

Pihak BintangChip turut memberikan apresiasi atas inisiatif positif ini, dan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kegiatan sosial serupa di berbagai daerah, sejalan dengan semangat perusahaan dalam mengusung nilai “Teknologi Mengubah Takdir”.

Melalui kegiatan yang penuh empati ini, BintangChip berharap dapat menghadirkan lebih banyak harapan dan peluang bagi generasi penerus bangsa, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan dukungan pendidikan.

Tentang BintangChip

BintangChip adalah perusahaan foundry semikonduktor internasional yang fokus pada layanan manufaktur chip analog/sinyal campuran. Perusahaan ini menyediakan solusi produksi dan pengujian berkualitas tinggi untuk berbagai sektor seperti otomotif, industri, dan medis. Selain kontribusi di bidang teknologi, BintangChip juga aktif dalam program sosial, khususnya di bidang pendidikan, untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah melalui akses belajar yang setara.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.