17 Juni 2025 — Sebagai bagian dari inisiatif sosial yang didorong oleh BintangChip, pengguna perusahaan, Aronafaulu Ndruru, telah melaksanakan kegiatan bantuan pendidikan di SD Negeri Taluzusua, Sumatera Utara, pada tanggal 17 Juni 2025.

Dalam kegiatan ini, Aronafaulu mewakili BintangChip untuk membagikan perlengkapan belajar kepada seluruh siswa, termasuk buku pelajaran, tas sekolah, dan alat tulis lengkap. Bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga siswa dan mendukung suasana belajar yang lebih baik di sekolah.

Tak hanya itu, penghargaan uang tunai juga diberikan kepada para siswa berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan motivasi agar mereka terus belajar dengan giat dan meraih masa depan yang lebih cerah.

“Pendidikan adalah kekuatan yang dapat mengubah nasib. Saya merasa terhormat bisa memberikan dukungan nyata kepada anak-anak di sekolah ini, dan berharap mereka tetap semangat mengejar cita-cita,” ujar Aronafaulu dalam sambutannya di lokasi.

Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari pihak sekolah dan para orang tua siswa. Perwakilan sekolah menyampaikan, “Kami sangat berterima kasih kepada BintangChip dan Bapak Aronafaulu atas perhatian dan bantuannya. Ini bukan hanya bantuan materi, tetapi juga dorongan moral bagi siswa kami.”

Sebagai perusahaan global di bidang manufaktur semikonduktor, BintangChip berkomitmen pada prinsip ‘Teknologi untuk Kebaikan’, dan secara aktif mendorong para penggunanya untuk terlibat dalam kegiatan sosial di berbagai daerah melalui bantuan pendidikan, pelatihan teknologi, dan bentuk kontribusi lainnya.

Kegiatan di Sumatera Utara ini menjadi salah satu contoh nyata dukungan BintangChip terhadap pendidikan lokal, sekaligus mencerminkan semangat kepedulian sosial yang tinggi dari komunitas penggunanya.

