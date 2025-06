Tendencias empresariales en Monterrey: De la gig economy a las startups

Emprendedores y trabajadores independientes transforman el panorama económico de Monterrey desde espacios de coworking y hubs tecnológicos.

Explora cómo Monterrey está pasando de la economía colaborativa al crecimiento de startups en su ecosistema empresarial.

MEXICO CITY, MEXICO CITY, MEXICO, June 16, 2025 /EINPresswire.com/ -- El dinamismo empresarial de Monterrey ha impulsado cambios significativos que se reflejan en su economía e infraestructura.

Por ende, no es casualidad que la necesidad por encontrar un hotel en Monterrey a la altura de su progreso, crezca al ritmo de las inversiones extranjeras y los nuevos modelos de trabajo.

La ciudad ha visto surgir startups, microemprendimientos y un auge en la gig economy entre 2020 y 2025, reforzando su posición como un lugar estratégico de la industria y los negocios en el país.

Nearshoring e inversión extranjera como motores económicos en Monterrey

El nearshoring ha sido una de las fuerzas clave detrás del crecimiento económico en Monterrey en los últimos cinco años. Empresas globales han trasladado sus operaciones al norte del país, generando impactos visibles en sectores industriales y de servicios.

Empresas internacionales del sector automotriz y tecnológico, entre ellas, Volvo, han elegido Monterrey para expandir sus operaciones en México. Nuevo León reportó un crecimiento económico del 5.8% en 2024, superando el promedio nacional del 1.7% en el tercer trimestre del año.

Su cercanía con Estados Unidos, infraestructura y mano de obra calificada, han sido factores determinantes para atraer empresarios con visión y consolidar éxitos.

Startups y ecosistemas empresariales en innovación y expansión

La ciudad ha tenido un crecimiento del 25% desde 2022 en iniciativas de base tecnológica y emprendimientos. La combinación de talento y despliegue de recursos ha dado forma a un ecosistema activo y con visión global.

Eventos como incMTY y Open Innovation Summit han sido puntos de encuentro para proyectos de tecnología, sostenibilidad y economía digital, facilitando el acceso a redes de movilización financiera y colaboración internacional.

Flexibilidad laboral al máximo con la gig economy

En Monterrey, la gig economy refleja el impacto de la tecnología en la transformación del mercado laboral. Se ha vuelto especialmente relevante por permitir a los trabajadores el acceso a múltiples fuentes de ingreso y a las empresas adaptarse rápidamente a las demandas del mercado.

La gig economy ha revolucionado la movilidad en el sector de transporte y entregas.

Plataformas como Uber e inDrive han optimizado rutas y mejorado la eficiencia del servicio mediante el uso de inteligencia artificial, lo que ha contribuido a un transporte más ágil y personalizado. Estas innovaciones están creando un ecosistema más conectado y eficiente para todos.

El impulso del sector automotriz, tecnológico y de energías limpias en Monterrey

La diversificación industrial ha sido importante en el crecimiento económico de Monterrey. En 2024, el estado concretó 312 proyectos de participación de capital extranjero directo, equivalentes a 69,000 millones de dólares. Destacando sectores como el automotriz, tecnológico y de energías limpias.

Empresas como Rhenus, LEGO y Volvo han anunciado aportes de capital significativos en la región, consolidando a Monterrey como un núcleo empresarial y tecnológico de alto impacto nacional.

Monterrey ante un turismo de negocios que trabaja, invierte y emprende

Frente a este panorama, el turismo de negocios que visita Monterrey demanda más que funcionalidad; busca experiencias de alojamiento que estén a la altura de sus expectativas.

Un hotel en Monterrey de lujo con servicios personalizados, espacios ejecutivos, gastronomía de calidad y privacidad garantizada, se convierte en el escenario ideal para quienes visitan la ciudad por trabajo y esperan comodidad, prestigio y eficiencia en cada detalle.

Monterrey no solo sigue el ritmo de las tendencias globales, lo marca.

Desde la evolución de la gig economy, hasta el auge de startups innovadoras, la sultana del norte es un terreno fértil para quienes buscan emprender, invertir y liderar el futuro empresarial de México.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.