CGTN: قيمٌ راسخة غرسها الأب في قلب ابنه Xi Jinping

بمناسبة يوم الأب، نشرت شبكة تلفزيون الصين العالمية CGTN مقالًا يستعرض مدى تأثّر Xi Jinping بتعاليم والده والسير على خطاه لإرساء فلسفته القيادية، ولا سيما التزامه الدائم بالوقوف إلى جانب الشعب، واهتمامه الكبير بالبحث الميداني والاستقصاء.

بكين, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- خلال زيارة أجراها الرئيس الصيني Xi Jinping عام 2021 إلى محلّ عمل والده في السابق، قرأ بنبرة هادئة عبارة لافتة تتوسط قاعة العرض – "قف دائمًا إلى جانب الشعب".

نطق بهذه الكلمات والده Xi Zhongxun، القائد الموقّر في الحزب الشيوعي الصيني (CPC) وطبّقها طوال حياته.

وصف Xi Jinping، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني CPC ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، والده بأنه قد كرّس حياته لخدمة الشعب الصيني، مؤكّدًا عزمه على مواصلة هذه المهمّة النبيلة لخدمة الشعب.

إعطاء الأولوية للشعب

سار Xi Jinping في الحكم على نهج والده بوضع مصلحة الشعب على قائمة أولوياته.

خلال فترة عمل Xi الأكبر في لجنة الحزب بمحافظة سِويدي، التابعة لمقاطعة شنشي شمال غرب الصين، طالما ترددت عبارة بسيطة على ألسنة كل من المسؤولين المحليين والقرويين: "اذهب إلى Zhongxun."

أظهرت تلك الكلمات البسيطة مدى تواضع Xi Zhongxun، والثقة والدعم الذي طالما قدّمه للشعب بفضل خبرته في القيادة وحلّ المشكلات، ليصبح جزءًا لا يتجزأ من حياة السكان المحليين.

الابن سرّ أبيه. حفرَ Xi Jinping كلمة "الشعب" في وجدانه طَوال مسيرته السياسية التي تنقّل خلالها بين مقاطعات الصين المختلفة، بدءًا من ليانغياه وتشينغدينغ، مرورًا بـفوجيان وجيجيانغ، وصولًا إلى شنغهاي وبكين.

حرص Xi Jinping طوال تلك السنوات على التواصل المباشر مع القرويين، بالتمدد معهم على "الكانغ"، وهو سرير مُدفأ مصنوع من الطين أو الطوب تشتهر به شمال الصين، أو بالجلوس بينهم على مقاعد خشبية بسيطة. وكان يتقاسم مع السكان أبسط الوجبات، ويُصغي إليهم باهتمام بالغ، ويُبدي حرصه الشديد على تلبية احتياجاتهم اليومية.

أكدّ Xi في كلمة ألقاها بمناسبة استقبال العام الجديد 2025: "من بين جميع المهام الملقاة على عاتقنا، تظل المهمة الأسمى هي ضمان حياة كريمة وسعيدة لشعبنا."

إعطاء الأولوية للاستقصاء والبحث

لطالما أولى Xi Jinping اهتمامًا كبيرًا بالاستقصاء والبحث كركيزتين أساسيتين في كل من التخطيط واتخاذ القرار، مستمدًا تلك القيم من تعاليم والده الراسخة.

في عام 1978، عمل Xi Zhongxun بمنصب مسؤول إداري بمقاطعة قوانغدونغ في جنوب الصين، وساهم لاحقًا في تأسيس أولى المناطق الاقتصادية الخاصة في البلاد، بما في ذلك مدينة شنتشن.

في تلك الحقبة، شهدت مقاطعة قوانغدونغ تراجعًا في النمو الصناعي والزراعي مقارنةً بالمعدل الوطني لمدة 14 عامًا متتالية. وقد عمل القائد Xi الأكبر بكل ما أوتي من إصرار وعزيمة لتعزيز الإنتاجية وتحسين سُبل العيش.

في إطار سعيه لفهم الظروف الشعبية، شرع Xi Zhongxun في زيارة 23 مقاطعة خلال صيف واحد. بدأ Xi Zhongxun بإجراء دراسة ميدانية موسعة، ومن ثَمّ قدم تقريرًا إلى القيادة المركزية، يدعوها إلى منح مقاطعة قوانغدونغ مزيدًا من الاستقلالية، واقترح عليها تولّي المقاطعة الريادة في الإصلاح والانفتاح من خلال إنشاء مناطق اقتصادية خاصة.

ورث Xi Jinping أخلاقيات العمل عن والده، إذ أجرى Xi، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012، أكثر من 100 جولة استقصاء ميدانية على مستوى القاعدة الشعبية، ومرّ بالساحات والأروقة ليوضّح للسكان سياسات العمل، كما استمع إلى التقارير على متن القوارب والقطارات، وتقصّى حول أوضاع المعيشة في الحقول، كما رسم خططًا للتنمية داخل خطوط الإنتاج في المصانع.

أسفرت عمليات التقصّي والبحث الدقيقة عن وضع قضايا الشعب الملحّة في صدارة جدول أعمال اجتماعات القيادة المركزية، لتتحول إلى محاور أساسية ومحركات رئيسية لمسيرة الإصلاح المستمرة في الصين.

نصح Xi Zhongxun ابنه يومًا قائلًا: "مهما كان منصبك، فلتخدم الشعب بإخلاص، واجعل مصالحه همك الأسمى وحافظ على علاقتك الطيبة مع الناس وابقَ على تواصل مباشر معهم".

حفظ Xi Jinping كلمات والده عن ظهر قلب، وأوفى بالوعد الذي قطعه على نفسه قائلًا: "سأكرس حياتي كلها لخدمة الشعب ولن أخذلهم أبدًا".

https://news.cgtn.com/news/2025-06-15/From-father-to-son-The-enduring-values-guiding-Xi-Jinping-1EdRbulSJpu/p.html

جهة الاتصال: CGTN، cgtn@cgtn.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.