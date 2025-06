El Fiscal General James Obtiene $250,000 de MoneyGram Por Violar las Leyes de Protección al Consumidor

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, obtuvo hoy $250,000 de la compañia MoneyGram International, Inc. y MoneyGram Payment Systems, Inc. (MoneyGram) por incumplir las leyes de protección al consumidor y poner en riesgo las transferencias de dinero de sus clientes. MoneyGram es un proveedor internacional de transferencias de dinero que atiende anualmente a cientos de miles de clients en los Estados Unidos. En abril de 2022, la Fiscal General James y la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB en inglés) demandaron a MoneyGram por no transferir fondos a tiempo ni realizar reembolsos oportunos, y por ignorar sus requisitos legales de investigar errores con rapidez y precisión. Después de que la CFPB decidiera finalizar su participación en la demanda, la Fiscal General James logró un acuerdo con MoneyGram, exigiendo el pago de una multa de $250,000 y el cumplimiento de todas las leyes de protección al consumidor pertinentes. “Neoyorquinos que desean enviar dinero a sus seres queridos en el extranjero deben poder confiar en que las empresas que manejan el dinero que tanto les ha costado ganar operan con honestidad”, declaró la Fiscal General James. “MoneyGram incumplió la ley durante años, “MoneyGram no cumplió con la ley durante muchos años, a veces ignorando a sus clientes sobre el destino de su dinero. Mi oficina frenó la conducta ilegal de MoneyGram y seguirá protegiendo a quienes dependen de MoneyGram para el sustento de sus familias”. MoneyGram es una empresa de servicios financieros no bancarios que permite a los consumidores enviar dinero, conocido como remesas, desde los Estados Unidos a más de 200 países y territorios. La empresa cuenta con 440,000 sucursales en los Estados Unidos y en todo el mundo, y también opera a través de plataformas digitales. Cientos de miles de neoyorquinos utilizan MoneyGram cada año para millones de transacciones. La Oficina de la Fiscal General (OAG en inglés) y el CFPB demandaron a MoneyGram en abril de 2022, alegando que MoneyGram violó las leyes estatales y federales destinadas a proteger a sus clientes. Durante años, MoneyGram no puso los fondos a disposición de sus clientes a tiempo, no resolvió errores con rapidez ni les proporcionó información precisa, lo cual es violacion de la ley. El acuerdo con el OAG garantiza que MoneyGram no eluda la responsabilidad por sus acciones ilegales que afectan a los neoyorquinos, a pesar de la decisión de la CFPB de retirarse de la demanda. El acuerdo exige que MoneyGram cumpla con las leyes de protección al consumidor transfiriendo fondos y procesando los reembolsos a tiempo. También exige que MoneyGram garantice la precisión de la información a los consumidores e investigue los errores de manera oportuna. Además, MoneyGram está prohibido proporcionar a los remitentes de dinero información inexacta a los remitentes de dinero, y alegar a los consumidores que la compañía no es responsable de los errores. Además de cumplir con la ley, MoneyGram debe pagar una multa de $250,000. Este caso fue manejado por los Asistente Fiscales Generales Laura C. Dismore y Christopher McCall, y el ex Fiscal General Adjunto Jason Meizlish, de la Oficina de Protección contra el Fraude al Consumidor. La Oficina de Protección Contra el Fraude al Consumidor está dirigida por la Jefa de la Oficina, Jane Azia, y la Subjefa de la Oficina, Laura Levine, y forma parte de la División de Justicia Económica, dirigida por el Fiscal General Adjunto Principal, Chris D'Angelo, y la Primera Fiscal General Adjunta, Jennifer Levy.

