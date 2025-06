HK Refurbished Stock startet „Mini-Großhandel“-Programm für iPhones und senkt Eintrittsbarrieren weltweit um 90 %

iPhone Großhandel HK Refurbished Stock Logo

GERMANY, June 16, 2025 / EINPresswire.com / -- In einem Schritt, der die weltweite Smartphone-Wiederverkaufsbranche grundlegend verändern könnte, hat HK Refurbished Stock das weltweit erste „Mini-Großhandel“-Programm für hochwertige generalüberholte iPhones gestartet. Dieses revolutionäre Konzept senkt die Einstiegshürde für angehende Unternehmer weltweit drastisch: Nur 5 Geräte sind als Mindestbestellmenge erforderlich – eine Reduktion um 90 % gegenüber herkömmlichen Großhandelsanforderungen – und dennoch werden echte Großhandelspreise geboten, die den lokalen Einzelhandel in Hochzollmärkten wie Brasilien um bis zu 100 % unterbieten können.Dieses disruptive Modell erscheint zu einer Zeit, in der die weltweiten Smartphone-Preise weiter steigen – Spitzenmodelle überschreiten regelmäßig die Marke von 1.000 US-Dollar – und eröffnet Wiederverkäufern, die Qualitätsgeräte zu echten Großhandelspreisen beschaffen können, beispiellose Gewinnmöglichkeiten. Die Innovation von HK Refurbished Stock demokratisiert faktisch den Zugang zum lukrativen, 52 Milliarden Dollar schweren Markt für generalüberholte Smartphones, der bislang von großen Unternehmen mit hohem Kapital dominiert wurde.„Wir haben im Grunde das größte Hindernis beseitigt, das gewöhnliche Unternehmer davon abgehalten hat, in den Markt für hochwertige generalüberholte iPhones einzusteigen“, sagte Y. Gomez, Sprecher von HK Refurbished Stock. „Indem wir die Mindestbestellmenge auf nur 5 Stück senken und dennoch echte Großhandelspreise bieten, schaffen wir weltweit tausende neue Geschäftsmöglichkeiten. Jemand in Brasilien kann jetzt mit weniger als 2.000 US-Dollar ein profitables Wiederverkaufsgeschäft starten und sofort Preise anbieten, die den lokalen Einzelhandel um 50–100 % unterbieten.“Der Online-Shop des Unternehmens für iPhone Großhandel bietet A+++ Geräte, die einen strengen 70-Punkte-Qualitätscheck durchlaufen. Jedes iPhone wird mit 12 Monaten Garantie geliefert und weltweit über FedEx zum Festpreis versendet – unabhängig vom Zielland.Marktanalysten betonen, dass der Zeitpunkt nicht besser sein könnte, da Einfuhrzölle in vielen Regionen enorme Preisunterschiede erzeugt haben. In Brasilien können über HK Refurbished Stock bezogene generalüberholte iPhones zu Preisen verkauft werden, die bis zu 100 % unter dem lokalen Einzelhandel liegen – und dabei dennoch hohe Gewinne erzielen. Ähnliche Chancen bestehen in Kolumbien (50 % unter Einzelhandel) und in der gesamten Europäischen Union (30 % unter Einzelhandel).„Das ist die Demokratisierung des Großhandels“, erklärte Maria Rodriguez, Technologieanalystin bei Global Tech Partners. „HK Refurbished Stock hat mit ‚Mini-Großhandel‘ eine völlig neue Kategorie geschaffen, die unternehmerische Chancen eröffnet, die bisher nur etablierten Unternehmen mit Kapital vorbehalten waren. Die potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen in Hochzollregionen könnten erheblich sein.“Das Unternehmen berichtet, dass frühe Nutzer bereits von der Gelegenheit profitieren – viele Mini-Großhandelskunden haben sich innerhalb weniger Monate zu größeren Unternehmen entwickelt. Besonders erfolgreich ist das Programm in Lateinamerika, wo die Smartphonepreise weltweit zu den höchsten gehören – bedingt durch Importbeschränkungen und Steuern.„Wir haben testweise mit nur 5 iPhone 13 Pro begonnen“, berichtet Carlos Mendez, ein Wiederverkäufer aus Kolumbien. „Innerhalb von zwei Wochen hatten wir alle Geräte verkauft – 40 % unter dem lokalen Einzelhandel – und dabei eine Gewinnmarge von 25 % erzielt. Inzwischen bestellen wir 20 Geräte monatlich und haben ein florierendes lokales Geschäft aufgebaut.“Das Mini-iPhone Großhandel-Programm akzeptiert verschiedene Zahlungsmethoden, einschließlich der wichtigsten Kryptowährungen, und senkt so die Hürden für internationale Unternehmer, die mit Währungsbeschränkungen oder Bankproblemen zu kämpfen haben.Über HK Refurbished StockHK Refurbished Stock ist ein führender globaler Anbieter von hochwertigen generalüberholten Apple-Geräten und auf den Großhandel von A+++ iPhones spezialisiert. Das Unternehmen mit Sitz in Hongkong nutzt seine strategische Lage, um wettbewerbsfähige Preise und zuverlässigen weltweiten Versand anzubieten. Alle Geräte durchlaufen einen umfassenden 70-Punkte-Check und beinhalten eine 12-monatige Garantie.

