Bitget 於 Solana Summit 2025 率先推出二維碼支付方案

維多利亞，塞舌爾, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的非託管型 Web3 錢包 Bitget Wallet 於 2025 年 6 月 5 日至 7 日在越南峴港舉行的 Solana Summit 2025 (Solana 亞太峰會) 上，圓滿完成了一場具影響力的展示。 作為峰會的主要贊助商之一，Bitget Wallet 利用這為期三天的活動，首度亮相其最新支付功能，與 Solana 生態系統的開發者緊密交流，並展示鏈上工具如何推動亞洲乃至全球的真實應用場景。

峰會開幕當日，Bitget Wallet 正式宣布整合二維碼支付功能，包括 Solana Pay 及各國家二維碼支付系統，實現無縫多幣種支付。 此舉體現了 Bitget Wallet 「Crypto for Everyone」 (人人享有加密貨幣) 的新定位，成功架起區塊鏈與日常商業間的橋樑。 Bitget Wallet 亦舉辦了開發者研討會，示範如何輕鬆將 Solana 去中心化應用程式 (dApps) 整合至錢包基本建設，支援無縫交易、質押及透過 Jupiter 去中心化交易所 (DEX) 進行原生 Solana 交易。

峰會第二天，Bitget Wallet 業務發展經理 Xavier Ow Yeong 登台分享鏈上金融如何改變用戶的消費、儲蓄及資本存取方式。 當晚，Bitget Wallet 與 Saros 合辦聚會，於現場測試環境預覽其即將推出的 VietQR 支付功能。 超過 150 名社區成員出席活動，親身體驗 Bitget Wallet 新整合功能，並獲得專屬周邊禮品及早期用戶空投獎勵。

Solana APAC Summit 標誌着 Bitget Wallet 將加密錢包從單純儲存工具轉變為日常超級應用的重要里程碑。 作為推動加密貨幣實際應用的長遠策略之一，活動展示了嵌入式支付基礎建設、跨鏈流動性以及用戶為先的設計如何在新興市場及全球 Web3 發展樞紐，開啟新型態的加密貨幣使用行為。

Bitget Wallet 出席 Solana Summit 是其擴大全亞洲加密貨幣普及的持續行動，並協調生態系統合作夥伴、開發者及社區，共同迎接下一波實用鏈上工具浪潮。

關於 Bitget Wallet

Bitget Wallet 是一款非託管型加密貨幣錢包，旨在讓所有人都能簡單、無縫且安全地使用加密貨幣。 Bitget Wallet 擁有超過 8,000 萬用戶，匯集了全面的加密貨幣服務，包括貨幣兌換、市場洞察、質押、獎勵、DApp 探索和支付解決方案。 Bitget Wallet 支援超過 130 條區塊鏈及數百萬種代幣，並可跨越數百個 DEX 及跨鏈橋，實現多鏈無縫交易。 Bitget Wallet 還提供逾 3 億美元的用戶保障基金，可保障用戶資產最高等級的安全。 其願景是「Crypto for Everyone」 (人人享有加密貨幣) — 讓加密貨幣更簡單、更安全，成為十億人日常生活的一部分。

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