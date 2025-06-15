Bitget Onchain 推出重大功能升級，推動智能交易

維多利亞，塞舌爾, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget，宣布了一系列強大的功能升級，包括限價單、智能持倉止盈／止損以及全新代幣提醒，為其 Onchain 平台的用戶提供更高的精確度、控制權和即時的鏈上交易洞察。

近期的更新強化了交易執行、風險管理、市場追蹤和用戶體驗等方面的關鍵功能。 限價單功能現已上線，讓交易者能夠以更精確、更高效地自行制定執行價格。 Onchain 平台還支援智能止盈止損工具，使用戶能夠預設目標利潤或損失，一鍵即可自動管理持倉。 為給予交易者更大的靈活性，現時可以在多種模式下調整礦工費和滑價設置。

Bitget Onchain 還提升了其即時市場可見性。 實時更新 K 線蠟燭圖正式上線，讓用戶隨時掌握價格變動時的最新市場數據。 全新圖表疊加功能結合了價格數據和市場價格總值，提供雙重視角，以便作出更明智的決策。

該平台還推出了全新代幣訂閱功能，在新代幣上市時發送即時提醒，協助用戶把握新興機會。 搜尋功能已升級，支援使用合約地址直接查詢，更方便識別高潛力資產。 此外，Bitget Onchain 推出了最新共享功能，使用戶能夠在各平台上無縫展示自己的持倉和交易表現。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「Bitget 致力於打造無縫且智能的鏈上交易環境。 這些新功能有助提高精確度、加強自動化並提供更深入的市場洞察，上述皆是在瞬息萬變的環境中保持領先和作出更明智交易決策的關鍵。」

Bitget Onchain 於 2025 年 4 月 7 日正式推出，為所有用戶提供無縫鏈上交易解決方案。 Bitget Onchain 把中心化交易所的速度與簡約，結合至鏈上資產的直接存取， 使用戶能夠從其現貨賬戶中以 USDT 進行交易，涵蓋 Solana、BNB Chain 和 Base 等主要鏈。 截至目前，Bitget Onchain 已包括超過 230 種熱門資產，記錄了超過 100 萬次累計交易行為，並促成了超過 2 億美元的總交易量。

Bitget Onchain 擁有中心化交易所級別的安全性和人工智能驅動的代幣篩選，使 DeFi 交易變得更簡單安全且更易存取，特別是對於尋求新興市場早期機會的新用戶。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet，此前名為 BitKeep，是一款領先的非託管加密貨幣銀包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣。 該銀包提供多鏈交易、質押、支付功能，並可直接接入 20,000 多個 DApp，在單一平台內集成了高級兌換功能與市場洞察工具。 透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN)、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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