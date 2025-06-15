Bitget 5 月報告顯示期貨交易量增加 21%，推動平台躋身全球三大交易所

維多利亞，塞舌爾, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 發布了 2025 年 5 月透明度報告，強調加密市場即使在整固期間，交易活動、產品創新、國際拓展和社會影響力方面仍取得突破。

5 月期間，加密貨幣總市值從 3.6 兆美元高點回落至 3.28 兆美元收盤，每日平均交易量為 844.4 億美元。 面對大市調整，Bitget 交易量逆市上升 21%，期貨交易表現尤其亮眼，增幅達到 26%。 Coingecko 數據指出，Bitget 現貨交易規模達 1,070 億 美元，晉升全球現貨交易量前三交易所，市佔率估計達 8.9%，僅次於 Binance 和 Bybit。

Bitget 單在 5 月就新增超過 50 萬名用戶，推動 2025 年第二季度新增用戶總數突破 200 萬。 Bitget 亦創下領先業界的 192% 儲備金證明比率，其保護基金更達到 7.25 億美元的歷史新高，彰顯對透明度、資產安全及用戶保障的長期承諾。

Bitget Wallet 在 5 月迎來重大里程碑，以「加密大眾化」為核心重新定位品牌形象，同時推出重大功能更新。 重點升級包括整合 Paydify 以在拉丁美洲實現法定貨幣無縫入金，推出可於 300 多個國際品牌消費的「加密支付」商城，以及發布 Bitget Wallet Alpha，這是一個橫跨 130 多條區塊鏈上代幣發現與一鍵交易的流動原生樞紐。

Bitget 建立關鍵合作夥伴關係，以促進應用與教育，包括與 Sweat 合作拓展東南亞加密服務覆蓋範圍，並聯手 Cryptita 推出青少年區塊鏈百科全書，自小培養加密支付的認識。

本月推出的產品包括萬眾期待的 Bitget Live，這項即時串流功能讓創作者和專業交易者能直接在平台上分享自己的洞察見解。 交易所還推出了 BGUSD，這是一種與 USDC 掛鉤的穩定幣，由代幣化現實世界資產支持，包括美國國債。 Bitget Wallet 成為 LINE Mini Dapp Portal 的官方錢包，使 LINE 的 1.96 億用戶能夠透過 Bitget 存取 Kaia 鏈上遊戲及工具。

Bitget 平台持續擴展數碼資產陣容，最新引入 Ripple 旗下美元儲備型穩定幣 RLUSD。 Bitget 還推出了 Shardeum，亦即可擴展且兼容 EVM 的第一層區塊鏈，讓用戶能夠存取高性能 DeFi 協議及智能合約應用。 新增由 World Liberty Financial 發行並與特朗普家族有所關聯的穩定幣 USD1，足見 Bitget 致力引入旨在連繫法定貨幣與加密貨幣以擴大用戶基礎。

5 月期間，Bitget 透過 Blockchain4Youth 計劃深化社會影響力，該計劃已運作兩年，吸引超過 8,000 名參與者，觸及 70 多個國家。 另外也支援 Google「AI 構建」黑客馬拉松，向緬甸地震區家庭運送緊急救援物資，以及在菲律賓擴展星鏈計劃，為偏遠島嶼提供衛星網絡，持續推動數碼與區塊鏈普惠。

從強大鏈上整合以至法定貨幣與加密貨幣創新，Bitget 持續在交易所信任度、產品實用性和現實世界 Web3 應用方面樹立新標杆。 Bitget 保持強勁發展，確立作為加密生態下一階段發展主要驅動者的強勢地位。

若要查閱完整的透明度報告，請在此瀏覽。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet，此前名為 BitKeep，是一款領先的非託管加密貨幣銀包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣。 該銀包提供多鏈交易、質押、支付功能，並可直接接入 20,000 多個 DApp，在單一平台內集成了高級兌換功能與市場洞察工具。 透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN)、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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