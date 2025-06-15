Bitget 贊助首屆蒙特勒加密爵士音樂節





維多利亞，塞舌爾, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 欣然宣佈成為首屆加密爵士音樂節 (Crypto Jazz Festival) 的主辦合作夥伴，音樂節將於 2025 年 7 月 9 日至 12 日盛大舉行。 此劃時代的新活動隸屬國際知名的蒙特勒爵士音樂節 (Montreux Jazz Festival)；這音樂節是全球第二大爵士盛典，每年吸引超過 25 萬人參與。 Bitget 的參與創造了獨特契機，讓加密貨幣的創新技術及去中心化特性，與蒙特勒爵士音樂節的悠久傳承、藝術巔峰及世界級號召力互相輝映。

蒙特勒爵士音樂節由 Claude Nobs 於 1967 年創立，自 2013 年起由 Mathieu Jaton 執掌，在不斷創新中孕育出奇幻篇章與傳奇舞台經典。 音樂節每年均擴大內容版圖，推出嶄新體驗以緊貼趨勢變革及觀眾需求。 今年迎來加密爵士音樂節的震撼啟幕，讓超過 2.5 萬名加密愛好者免費參與，並舉辦融合尖端科技與現場音樂活力的專題論壇及特別活動。

加密爵士音樂節聯合創始人 Yannick Fattebert 表示：「首屆音樂節能與 Bitget 合作，我們實在份外振奮。 我們創辦加密爵士音樂節的宗旨向來是為新受眾打開爵士世界，這與加密貨幣金融普惠的使命有異曲同工之妙。 我們不僅共同譜寫難忘旋律，更是在鋪設邁向全民包容普惠未來的康莊大道。」

Bitget 以加入這項傳奇盛事為榮，締結彰顯音樂節創新視野與國際社群精神的獨特合作關係。 就如爵士樂在每場表演中不斷突破進化一樣，加密世界正在改寫金融格局，譜寫充滿無限可能的嶄新樂章。

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 說道：「蒙特勒音樂節絕非普通的慶典活動，為全球音樂愛好者奠定互相連繫、交換心得、共鳴激情的殿堂。 這種社群精神與 Bitget 的理念不謀而合，我們傾力打造互聯互通、知識共享、積極賦能的用戶社群，攜手憧憬更加開放的金融前景。 齊聚一堂之時，真正價值就應運而生，這就是我們的信念。」

Bitget 藉此盛會加強社群連繫，為用戶提供多項專享權益。 當中包括贏取專場音樂會門票的機會，得獎者可自由選擇觀賞 Lionel Richie、Diana Ross 和 Raye 等巨星的演出。 其他潛在獎項包括提供頂級專屬權限的 Whale 貴賓門票，以及晚宴享受和閉幕派對入場禮遇。 有關這場精彩活動的更多資訊，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 此公司在 150 多個國家和地區服務超過 1 億用戶， 致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易。 與此同時，還提供即時查詢比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。

Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包， 提供全面的 Web3 解決方案及功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場和 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

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