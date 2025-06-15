Bitget 赞助首届蒙特勒加密货币爵士音乐节 (Crypto Jazz Festival)





维多利亚，塞舌尔, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 自豪地宣布，其将作为主要合作伙伴参与首届加密货币爵士音乐节。该音乐节将于 2025 年 7 月 9 日至 12 日举行。 这一开创性的新活动是享誉全球的蒙特勒爵士音乐节 (Montreux Jazz Festival) 的重要组成部分。蒙特勒爵士音乐节是世界第二大爵士音乐节，每年吸引超过 25 万人参加。 Bitget 的参与旨在将加密货币的创新性、去中心化特质与蒙特勒爵士音乐节的深厚历史底蕴、卓越艺术成就及全球影响力实现独特融合。

蒙特勒爵士音乐节由 Claude Nobs 于 1967 年创办，自 2013 年起由 Mathieu Jaton 担任总监，始终在演进中创造着精彩故事与传奇演出。 每年，音乐节都会拓展内容版图，推出契合潮流趋势与观众需求的全新体验。 今年，加密货币爵士音乐节迎来激动人心的首秀，将向超 2.5 万名加密货币爱好者免费开放，通过专题论坛与特别活动，让先锋科技与活力四射的现场音乐深度碰撞。

“在首届音乐节中，我们非常荣幸能与 Bitget 携手，”加密货币爵士音乐节联合创始人 Yannick Fattebert 说道。 “我们对加密货币爵士音乐节的愿景，始终是为爵士乐打开面向新受众的大门，正如加密货币致力于为所有人开启金融新可能。 我们共同打造的不仅是难忘的旋律，更是通往更包容、更普惠未来的桥梁。”

Bitget 很荣幸加入这一标志性盛事，并由此缔结与音乐节的开创性视野和全球社区精神高度契合的独特合作关系。 正如爵士乐在每场演出中不断突破、持续进化，加密货币领域也在重塑金融格局，奏响充满可能的全新韵律。

“蒙特勒音乐节不仅是一场音乐节，更是全球音乐爱好者的聚首之地 —— 在这里，他们彼此联结、分享体验，共同致敬热爱的音乐，”Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 表示。 “这种社区理念与 Bitget 的核心精神不谋而合：在 Bitget，我们致力于构建一个互联互通、信息通达、充满活力的用户社区，让怀揣共同愿景的用户携手迈向更开放的金融未来。 我们坚信，凝心聚力方能创造真正价值。”

Bitget 借此活动深化与社区的联结，为用户推出多项专属福利。 其中包括赢取独家音乐会门票的机会，获奖者可从包括 Lionel Richie、Diana Ross 和 Raye 在内的众多知名艺人的演出中进行选择。 此外，还有机会获得 Whale VIP 门票（含超尊享入场权益）、晚宴通行证及闭幕派对入场资格等。 有关本次精彩活动的更多详情，请点击此处。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司， 为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务。 Bitget 致力于通过其开创性的跟单交易功能及其他交易解决方案，助力用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。

Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包， 提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币兑换、NFT 市场、DApp 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔跤世界冠军)、Samet Gümüş (拳击金牌得主) 和 İlkin Aydın (排球国家队队员) 的全球合作伙伴，旨在激励全球用户拥抱加密货币的未来。

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