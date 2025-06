Официальное заявление Международного общественного движения «АЛЛАТРА»

MOSCOW, RUSSIA, June 13, 2025 / EINPresswire.com / -- Общественный союз «Международное общественное движение «АЛЛАТРА»* (идентификационный код 39304584) публично заявляет, что гражданин Российской Федерации Шурыгин Сергей Владимирович, 06 ноября 1961 года рождения, уроженец города Таганрог Ростовской области, который осуждён за экстремизм, никогда не являлся и не является участником либо волонтёром Общественного союза «Международное общественное движение «АЛЛАТРА».Кроме того, Общественный союз «Международное общественное движение «АЛЛАТРА» никогда не давало Шурыгину Сергею Владимировичу никаких поручений. Данный гражданин действовал по собственной инициативе. Общественный союз «Международное общественное движение «АЛЛАТРА» заявляет о своём несогласии с высказываниями или действиями Шурыгина Сергея Владимировича, которые квалифицируются экстремистскими.Общественный союз «Международное общественное движение «АЛЛАТРА» — это волонтёрское движение, объединяющее участников из более 180 стран мира.Основная цель Международного общественного движения «АЛЛАТРА» — изучение климатических и геодинамических изменений, происходящих на планете и инициирование открытой дискуссии о разработке эффективных решений для преодоления глобального климатического кризиса.Движение «АЛЛАТРА» служит платформой для объединения инициатив, проектов и идей, нацеленных на создание условий для развития устойчивого мирового общества, способного обеспечить безопасность и благополучие нынешнего и будущих поколений.Вместе с этим деятельность МОД «АЛЛАТРА» сосредоточена на сохранении и защите прав и свобод людей.Таким образом, Общественный союз «Международное общественное движение «АЛЛАТРА» не имеет ничего общего с гражданами либо организациями, осуществляющими или осуществлявшими противоправную деятельность в любой стране мира, в том числе в Российской Федерации.С 2019 года по настоящее время российскими СМИ и блогерами публикуется не соответствующая действительности информация о том, что Шурыгин Сергей Владимирович из Таганрога является участником МОД «АЛЛАТРА» и что якобы по поручению данного Движения он исполнял противоправные деяния.Обращаемся ко всем российским средствам массовой информации и блогерам (в том числе ТАСС, НОВОСТИ Сибири, МК RU, Ридус, Миссионерско-апологетический проект «К ИСТИНЕ», 161.RU, БЛОКНОТ-Ростов-на-Дону, Коммерсант, ЮГА, ЮЖНАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ, сайт Центра религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея Лионского, сайт Миссионерского отдела Новосибирской Епархии), ранее опубликовавшим информацию о причастности Шурыгина Сергея Владимировича к Общественному союзу «Международное общественное движение «АЛЛАТРА», с требованием удалить со всех ресурсов данную информацию!*21 августа 2023 года Министерством юстиции России Общественный Союз «Международное общественное движение «АЛЛАТРА» (Громадська Спiлка «Мiжнародный Громадський Рух «АЛЛАТРА») включён в список организаций, деятельность которых признана на территории РФ нежелательной на основании своего распоряжения от 18 августа 2023 года и решения Генеральной прокуратуры РФ от 02 августа 2023 года.Представитель Общественного союза«Международное общественное движение «АЛЛАТРА»Контакт для связи: info@allatra.org

