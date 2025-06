nobufil: Nachhaltiges und leistungsstarkes Filament für den 3D-Druck – Made in Austria

nobufil 3D Druckfilament

KREMS AN DER DONAU, LOWER AUSTRIA, AUSTRIA, June 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Die nobufil GmbH mit Sitz in Krems an der Donau, Österreich, steht seit 2022 für nachhaltiges und innovatives 3D-Druck-Filament. Gegründet von Alexander Datzinger, ist das Unternehmen der erste österreichische Hersteller, der ausschließlich nachhaltige Filamente produziert – mit eigener Recyclinglinie, Entwicklung und Fertigung im Haus.

Die Mission des Unternehmens: Nachhaltige Filamente für den 3D-Druck entwickeln, ohne Kompromisse bei Qualität oder Preis-Leistungs-Verhältnis einzugehen.

Vom Industrieabfall zur 3D-Druck-Innovation

Anstatt auf Neuplastik zu setzen, verwendet nobufil recycelte industrielle Kunststoffabfälle – vor allem saubere Produktionsreste aus Fertigungsprozessen. Diese Materialien werden lokal gesammelt, sortiert und verarbeitet. Das Ergebnis ist ein ressourcenschonender Ansatz, der den CO₂-Fußabdruck um bis zu 60 % im Vergleich zu nicht recycelten Filamenten reduziert.

Darüber hinaus ermöglicht dieser Prozess nicht nur eine geringere Umweltbelastung, sondern auch volle Rückverfolgbarkeit. Alle Rohstoffe stammen von regionalen Lieferanten innerhalb der EU. Die Lieferketten bleiben so kurz, transparent und entsprechen den EU-Nachhaltigkeitsstandards.

Vielfältiges Produktsortiment – entwickelt für hohe Leistung

Seit der Gründung hat nobufil das Sortiment zügig ausgebaut und bietet heute eine breite Auswahl an Materialien für verschiedene Einsatzbereiche:

PETG – robust, temperaturbeständig und leicht zu drucken

ABSx – verbessertes ABS mit besserer Druckbarkeit und Haltbarkeit

ASA – UV-beständig und ideal für den Außeneinsatz

PCTG – schlagfester, leistungsstärkerer Ersatz für PETG

PLAx – verbessertes PLA mit höherer Festigkeit und einfacher Anwendung

PETG CF / PCTG CF / PLAx CF / ASAx CF – carbonfaserverstärkte Filamente mit über 90 % Recyclinganteil, optimiert für Festigkeit und Steifigkeit

Alle Filamente sind in verschiedenen Farben erhältlich, darunter auch Glow-in-the-Dark-Varianten für kreative oder funktionale Anwendungen.

Wer nutzt nobufil?

nobufil beliefert eine breite Anwendergruppe: von privaten Bastler:innen und Reparaturfans über Künstler:innen, Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen bis hin zu Unternehmen, die auf Prototyping oder Kleinserienfertigung setzen.

Mit der zunehmenden Verbreitung erschwinglicher und einfach zu bedienender 3D-Drucker wächst auch die Zahl der Nutzer:innen. nobufil unterstützt diesen Trend mit zuverlässigen, anwenderfreundlichen Materialien, die mit den meisten gängigen FDM/FFF-Druckern kompatibel sind.

Die drei wichtigsten Vorteile für Anwender:innen

1. Nachhaltigkeit und regionale Produktion

Transparente und rückverfolgbare Lieferketten innerhalb der EU

Hergestellt in Krems an der Donau aus recyceltem Produktionskunststoff

60 % weniger CO₂-Emissionen im Vergleich zu Neuware

Beispiel: PETG CF enthält über 90 % Recyclinganteil – ohne Qualitätsverlust

2. Innovation

Umfassende Tests gemäß Industriestandards sichern gleichbleibend hohe Qualität

Verpackung aus wiederverwendetem Material, inkl. Spule aus Recyclingkunststoff

Umverpackung aus FSC-zertifiziertem Recyclingkarton mit Zusatznutzen:

→ Über eine Download-Datei kann ein Spulenhalter gedruckt werden, um direkt aus der Box zu drucken

Regionale Produktion ermöglicht kurze Wege für Support und Community-Austausch

3. Qualität

Verwendung hochwertiger Materialien – geeignet z. B. für Spielzeug oder lebensmittelnahe Anwendungen, gemäß EU-Standards

Ständige Qualitätskontrolle durch ISO-geprüfte Verfahren, hochwertige Rohstoffe und hausinterne Entwicklung

Fortlaufende Tests und direkter Austausch mit der Community sorgen für hohe Nutzerfreundlichkeit

Komplette Kontrolle der Wertschöpfungskette – vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt

Das wachsende Interesse an Recycling und ressourcenschonenden Materialien war ein zentraler Antrieb für Alexander Datzinger, nobufil zu gründen – mit dem Ziel, die Produktpalette kontinuierlich auszubauen und die Nachhaltigkeit im 3D-Druck aktiv voranzutreiben.

Die Vision von nobufil: Nachhaltigkeit und Qualität im 3D-Druck müssen kein Widerspruch sein. Ziel ist es, 3D-Drucker:innen und Profis Zugang zu hochwertigem Filament aus 100 % recyceltem Material zu ermöglichen – zur Reduktion der Umweltbelastung, ohne Kompromisse bei Leistung oder Handhabung.

Ob für Hobby, Beruf oder Zukunftsprojekte – nobufil unterstützt Ihre Ideen im 3D-Druck nachhaltig und zuverlässig.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.