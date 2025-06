Chips

INDONESIA, June 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Dalam lanskap industri semikonduktor global yang terus berkembang, BintangChip — perusahaan foundry asal Inggris yang mengkhususkan diri pada chip analog dan sinyal campuran — kini mulai menunjukkan arah baru dalam strategi bisnisnya.

Informasi dari berbagai sumber menyebutkan bahwa BintangChip tidak lagi hanya fokus pada manufaktur wafer semata, melainkan tengah membangun fondasi menuju layanan teknologi terpadu, mencakup pengemasan chip, pengujian, serta platform IP. Langkah ini menandai potensi transformasi BintangChip dari produsen manufaktur menjadi penyedia layanan teknologi yang lebih komprehensif.

Ekspansi Bertahap: Dari Manufaktur Menuju Nilai Sistemik

Sejak didirikan, BintangChip telah melayani sektor otomotif, industri, dan medis melalui layanan foundry berkinerja tinggi. Kini, perusahaan tersebut mulai melangkah lebih jauh — memperluas layanan ke bidang desain, validasi, serta pengemasan dan pengujian chip.

Pada awal 2025, perusahaan memperkenalkan Golden Process Platform — sebuah kerangka kerja internal yang mengintegrasikan parameter proses, pustaka desain, dan dukungan teknis untuk pelanggan. Platform ini mulai digunakan dalam beberapa proyek prototipe, dan disebut-sebut memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi bagi mitra klien.

Pelanggan Meluas: Tak Lagi Terbatas pada Perancang Chip

Berbeda dari foundry tradisional yang melayani hanya perusahaan desain chip, BintangChip kini juga mulai menjalin kerja sama teknis dengan integrator sistem, perusahaan alat kesehatan, dan pabrikan otomotif di Asia Tenggara.

“Kami melihat adanya permintaan dari klien untuk solusi yang lebih lengkap — tidak sekadar chip, tetapi dukungan sistemik yang menyeluruh,” ujar salah satu konsultan teknik yang mengetahui proyek tersebut. “BintangChip sedang membentuk dukungan internal dari desain hingga uji fungsi dan kemasan.”

Langkah ini mencerminkan pendekatan serupa yang ditempuh pemain besar seperti TSMC dan GlobalFoundries, yang telah lebih dahulu mengembangkan platform terpadu di luar manufaktur.

Potensi dan Tantangan: Fokus pada Konsistensi dan Investasi Teknologi

Untuk benar-benar bertransformasi menjadi platform teknologi, BintangChip masih menghadapi sejumlah tantangan: termasuk kebutuhan investasi besar di lini uji dan pengemasan, pengembangan pustaka IP internal, serta perekrutan SDM teknis.

Namun demikian, perusahaan ini telah membuka pusat teknis di beberapa lokasi dan dikabarkan tengah menjajaki kolaborasi investasi untuk memperkuat infrastruktur pengujian dan kemasan chip. Jika berjalan sesuai rencana, strategi ini berpotensi memperkuat posisi BintangChip di pasar chip analog global yang bernilai tinggi.

Kesimpulan Reporter: Arah Sudah Jelas, Realisasi yang Akan Menjadi Penentu

Di tengah transformasi industri dari manufaktur terpisah menuju ekosistem terintegrasi, langkah BintangChip ini menunjukkan kejelian membaca arah pasar. Perusahaan ini tampak memahami bahwa keberhasilan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh keandalan produksi, tetapi juga oleh kemampuannya membentuk layanan menyeluruh dari hulu ke hilir.

Apakah BintangChip akan berhasil menghadirkan lini uji dan kemasan sendiri, serta mengembangkan portofolio IP yang dapat digunakan kembali — ini akan menjadi tolok ukur penting untuk menilai apakah perusahaan benar-benar mampu bertransformasi seperti para raksasa industri semikonduktor lainnya.

Di masa depan, foundry yang mampu berpikir sebagai platform sistem kemungkinan besar akan menjadi pemain paling relevan dalam tatanan industri yang baru.

