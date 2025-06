Australia Third-Party Logistics (3PL) Market Size, Share, Trends and Forecast by 2025-2033

The Australia third-party logistics (3PL) market size reached USD 24.03 Billion in 2024.

AUSTRALIA, June 12, 2025 / EINPresswire.com / -- The latest report by IMARC Group, titled "๐€๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ฅ๐ข๐š ๐“๐ก๐ข๐ซ๐-๐๐š๐ซ๐ญ๐ฒ ๐‹๐จ๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ (๐Ÿ‘๐๐‹) ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ข๐ณ๐ž, ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž, ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ ๐›๐ฒ ๐“๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ, ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐œ๐ž ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž, ๐„๐ง๐ ๐”๐ฌ๐ž, ๐š๐ง๐ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง, ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ‘," offers a comprehensive analysis of the Australia third-party (3PL) industry growth. The report includes competitor and regional analysis, along with a breakdown of segments within the industry.The Australia third-party logistics (3PL) market size reached USD 24.03 Billion in 2024. Looking forward, IMARC Group expects the ๐€๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ฅ๐ข๐š ๐“๐ก๐ข๐ซ๐-๐๐š๐ซ๐ญ๐ฒ ๐‹๐จ๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ (๐Ÿ‘๐๐‹) ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ญ๐จ ๐ซ๐ž๐š๐œ๐ก ๐”๐’๐ƒ ๐Ÿ’๐Ÿ’.๐Ÿ‘๐Ÿ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ‘, exhibiting a growth rate (CAGR) of 7.04% during 2025-2033.Base Year: 2024๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ ๐˜๐ž๐š๐ซ๐ฌ: 2025-2033๐‡๐ข๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐˜๐ž๐š๐ซ๐ฌ: 2019-2024๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ข๐ณ๐ž ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’: USD 24.03 Billion๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ‘: USD 44.32 Billion๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐‘๐š๐ญ๐ž (๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ‘): 7.04% CAGR๐‘๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ ๐ ๐จ๐ซ ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:๐€๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ฅ๐ข๐š ๐“๐ก๐ข๐ซ๐-๐๐š๐ซ๐ญ๐ฒ ๐‹๐จ๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ž๐ฏ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ž๐ฐ:As e-commerce grows and regional warehousing requirements increase, demand for technology-driven fulfillment is escalating leading to a burgeoning market. Companies are now putting a priority on flexible, scalable logistics solutions, allowing for a faster delivery, inventory control, and operational efficiency across a range of business models and areas.๐€๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ฅ๐ข๐š ๐“๐ก๐ข๐ซ๐-๐๐š๐ซ๐ญ๐ฒ ๐‹๐จ๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌโ–ช๏ธIncreased Demand for Smart Fulfillment: Tech-enabled fulfillment is core to the 3PL business. As Australian e-commerce volumes have increased, customers expect expedited and accurate deliveries. In response, logistics companies have procured next-level software, warehouse management systems (WMS), and automation to enhance inventory visibility and improve operation efficiency. In September 2024, Softeon entered into the Australian and New Zealand markets with its WMS and fulfillment capabilities that expedites warehouse modernization.โ–ช๏ธEmergence of Localized 3PL Offerings: The business is hydrating to make room for localized business needs including region-appropriate flexibility. In April 2024, Spot On Warehouse Solutions grew their operations in Brisbane with customized storage plans, a smooth return process and experienced, monitored inventory both day and night, representing the trend of regional growth and flexible logistics practices.โ–ช๏ธAgility and Scalability: Turbulence in demand, whether from seasonality, unexpected promotional opportunities or expansion into new markets, has awaked the need for agile warehousing, fulfillment and transport. Local 3PLs that were adaptive, cost effective and could safeguard inventory were increasingly the preferred shipping partner.โ–ช๏ธEnd-to-End Digital Control : Now businesses want a 3PL that can offer them not just storage and transport, but also digital control, real time operational insight and responsive service.๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐€๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ฅ๐ข๐š ๐“๐ก๐ข๐ซ๐-๐๐š๐ซ๐ญ๐ฒ ๐‹๐จ๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญโ–ช๏ธEโ€‘commerce & exchange surge: Online retail development and rising worldwide exchange request adaptable coordinations bolster.โ–ช๏ธTech appropriation & robotization: 3PLs contribute in AI, IoT, mechanical autonomy, realโ€‘time following, and shrewd distribution centers for effectiveness.โ–ช๏ธFoundation & government back: Boosted by road/rail venture and rising lastโ€‘mile conveyance needs.โ–ช๏ธOutsourcing & versatility: Companies outsource coordinations to 3PLs for fetched reserve funds, adaptability, and supply chain mastery๐€๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ฅ๐ข๐š ๐“๐ก๐ข๐ซ๐-๐๐š๐ซ๐ญ๐ฒ ๐‹๐จ๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐๐ฒ ๐“๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:โ–ช๏ธRailwaysโ–ช๏ธRoadwaysโ–ช๏ธWaterwaysโ–ช๏ธAirways๐๐ฒ ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐œ๐ž ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:โ–ช๏ธDedicated Contract Carriageโ–ช๏ธDomestic Transportation Managementโ–ช๏ธInternational Transportation Managementโ–ช๏ธWarehousing and Distributionโ–ช๏ธValue Added Logistics Services๐๐ฒ ๐„๐ง๐ ๐”๐ฌ๐ž:โ–ช๏ธManufacturingโ–ช๏ธRetailโ–ช๏ธHealthcareโ–ช๏ธAutomotiveโ–ช๏ธOthers๐๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:โ–ช๏ธAustralia Capital Territory & New South Walesโ–ช๏ธVictoria & Tasmaniaโ–ช๏ธQueenslandโ–ช๏ธNorthern Territory & Southern Australiaโ–ช๏ธWestern Australia๐€๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ฅ๐ข๐š ๐“๐ก๐ข๐ซ๐-๐๐š๐ซ๐ญ๐ฒ ๐‹๐จ๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ž๐ฐ๐ฌโ–ช๏ธSofteonโ€™s 2024 entry into Australia and New Zealand introduced advanced WMS and fulfillment tools, accelerating warehouse modernization.โ–ช๏ธSpot On Warehouse Solutions expanded its Brisbane footprint, providing tailored logistics support and scalable warehousing for diverse industries.โ–ช๏ธThe sector is witnessing increased adoption of automation and digital tools to enhance efficiency and meet rising customer expectations.๐Š๐ž๐ฒ ๐‡๐ข๐ ๐ก๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญMarket Performance (2019-2024)Market Outlook (2025-2033)Industry Catalysts and ChallengesSegment-wise Historical and Future Market AssessmentSWOT AnalysisValue Chain AnalysisComprehensive Competitive Landscape Mapping๐๐จ๐ญ๐ž: ๐ˆ๐Ÿ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐ง๐ž๐ž๐ ๐ฌ๐ฉ๐ž๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ ๐ข๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐ซ ๐œ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐ˆ๐Œ๐€๐‘๐‚ ๐†๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ ๐จ๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ซ๐ฌ ๐Ÿ๐ŸŽ% ๐Ÿ๐ซ๐ž๐ž ๐œ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐š๐ง๐ ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ-๐ฌ๐š๐ฅ๐ž ๐š๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ญ ๐ฌ๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐Ÿ๐ŸŽ-๐Ÿ๐Ÿ ๐ฐ๐ž๐ž๐ค๐ฌ.๐ญ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐€๐ฌ๐ค ๐š๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐œ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐ณ๐ž๐ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ: https://www.imarcgroup.com/request?type=report&id=32731&flag=E ๐Š๐ž๐ฒ ๐๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐€๐ง๐ฌ๐ฐ๐ž๐ซ๐ž๐ ๐ข๐ง ๐“๐ก๐ข๐ฌ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:โ–ช๏ธHow has the Australia third-party logistics (3PL) market performed so far and how will it perform in the coming years?โ–ช๏ธWhat is the breakup of the Australia third-party logistics (3PL) market on the basis of transport?โ–ช๏ธWhat is the breakup of the Australia third-party logistics (3PL) market on the basis of service type?โ–ช๏ธWhat is the breakup of the Australia third-party logistics (3PL) market on the basis of end use?โ–ช๏ธWhat is the breakup of the Australia third-party logistics (3PL) market on the basis of region?โ–ช๏ธWhat are the various stages in the value chain of the Australia third-party logistics (3PL) market?โ–ช๏ธWhat are the key driving factors and challenges in the Australia third-party logistics (3PL) market?โ–ช๏ธWhat is the structure of the Australia third-party logistics (3PL) market and who are the key players?โ–ช๏ธWhat is the degree of competition in the Australia third-party logistics (3PL) market?๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฌ ๐›๐ฒ ๐ˆ๐Œ๐€๐‘๐‚ ๐†๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ:๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐”๐ฌIMARC Group is a leading market research company that provides management strategy and market research worldwide. We partner with clients in all sectors and regions to identify their highest-value opportunities, address their most critical challenges, and transform their businesses. Our solutions include comprehensive market intelligence, custom consulting, and actionable insights to help organizations make informed decisions and achieve sustainable growth.๐‚๐จ๐ง๐ญ๐š๐œ๐ญ ๐”๐ฌIMARC Group134 N 4th St. Brooklyn, NY 11249, USAEmail: sales@imarcgroup.comTel No: (D) +91 120 433 0800United States: +1-631-791-1145

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.