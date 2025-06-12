EBC Financial Group 推出 100 多種美國 ETF 差價合約，為全球客戶帶來更多元化的選擇

全新 ETF 差價合約套件提供環球市場主題、即時存取和靈活性

倫敦, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) 宣布推出 100 多種全新美國上市交易所買賣基金 (Exchange-Traded Fund, ETF) 差價合約，擴大其多種資產產品套件，並為全球客戶提供更深入的多元化主題式交易機會。 此次新產品面世，彰顯 EBC 持續致力提供跨資產類別的機構級工具，並以靈活性、透明度和效率為基礎。

新產品包括在 NYSE (紐約證券交易所) 和 NASDAQ (納斯達克) 上市的 ETF，由 Vanguard、iShares (BlackRock) 和 State Street Global Advisors 等頂尖的資產管理公司發行。 主題涵蓋廣泛的全球宏觀形勢和行業分類動態。

EBC Financial Group (UK) Ltd 行政總裁 David Barrett 表示：「這次擴張體現我們將市場相關性融入智能產品設計的願景。 對於尋求更具策略靈活性目標風險敞口的交易者而言，新產品是一種自然的演變。 在 EBC，我們正在建立一個兼顧精確度和效能的生態系統。」

主題式存取與策略靈活性相結合

新增的 ETF 掛鈎工具涵蓋多種市場風險敞口，包括 iShares MSCI Brazil ETF 等從地理角度進行配置的產品；iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund 等注重固定收益的策略產品；以及包括 United States Oil Fund LP 和 Vanguard Health Care ETF 在內的基於行業或商品的指數。 其他主題包括一籃子股息掛鈎產品、中型股及以投資風格為基礎的指數追蹤。

這些發展體現出業界普遍對那些能夠反映資產配置趨勢、同時無需直接擁有基礎證券的工具更感興趣。 在許多市場中，隨著參與者尋求靈活的方式來適應全球敘事，側重於行業及以投資風格為基礎的指數產品日益貼合市場需要。

從歷史而言，追蹤特定經濟週期 (例如大宗商品復甦或新興市場反彈) 的 ETF，業績表現並不一致。 例如，iShares MSCI Brazil ETF 在 2021 年疫情後復甦期間的表現明顯優於標普 500 指數 (S&P 500)，突顯主題式工具如何因應市場週期，而與廣泛指數出現分歧。

這些新增產品既可作為獨立的交易方向，亦可作為 EBC 現有產品系列的補充工具，有助打造高級投資組合及進行主題式交易。

更明智的風險敞口：一款產品兼具槓桿、沽空與成本效益

相較於直接的 ETF 投資，這種方式具有多個主要優勢，因為交易者可以受惠於簡化的成本結構，而無需支付傳統的基金管理費或經紀佣金。 交易者可靈活部署持貨和沽空倉位，以便進行策略性交易，不受市場方向的影響，而利用槓桿則可以提高資本效率和回報潛力。 這些交易透過 EBC 認可的平台得以即時執行，有利於用戶以流暢無縫的方式把握市場機會。

在關鍵的市場週期中，例如 2021 年疫情後的 V 型復甦，某些主題式 ETF (如 iShares MSCI Brazil ETF) 的表現明顯優於 S&P 500 等更廣泛的指數。 我們的投資組合讓交易者能夠緊貼類似的趨勢並參與其中，以精確的方式迅速適應不斷變化的市場動態。

立即開始

在 www.ebc.com 上註冊，即可存取這些產品，並開始進行模擬或實時交易。

關於 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 成立於倫敦著名的金融區，是以金融經紀和資產管理方面的專業知識而聞名的全球品牌。 透過在主要金融管轄區 (包括英國、澳洲、開曼群島、毛里求斯等地) 營運的受監管實體，EBC 讓零售、專業和機構投資者可接觸廣泛的全球市場和交易機會，包括貨幣、大宗商品、股票和指數等。

EBC 屢獲殊榮，致力維護道德標準，並在各個司法管轄區內獲得牌照及接受監管。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局 (FCA) 監管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局 (CIMA) 監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會 (ASIC) 監管，EBC Financial (MU) Ltd 受毛里求斯金融服務委員會 (FSC) 授權和監管。

EBC 的核心是一支由行業資深人士組成的團隊，擁有超過 40 年在主要金融機構服務的經驗。 這支團隊經歷了廣場協議、2015 年瑞士法郎危機及新冠疫情大流行市場動盪等重要經濟周期，積累了豐富的經驗。 我們促進企業文化以誠信、尊重和客戶資產安全為重，確保給予最高級別審慎態度對待與投資者的每一次交流。

EBC 是 FC Barcelona 的指定外匯合作夥伴，為亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。 透過與 United to Beat Malaria 合作，該公司為全球健康倡議作出貢獻。 EBC 亦資助 Oxford University 經濟學系的「What Economists Really Do」公共參與系列，旨在消除經濟學的神秘面紗，展示其應用於重大社會挑戰的作用，從而增進公眾對經濟學的理解和對話。

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