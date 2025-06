Kipin: il biglietto da visita digitale che coniuga innovazione, design e sostenibilità

Kipin è il biglietto da visita digitale che unisce sostenibilità, design e tecnologia per connettere persone e aziende in modo smart e professionale.

ITALY, June 12, 2025 / EINPresswire.com / -- Kipin: il biglietto da visita digitale che coniuga innovazione, design e sostenibilitàNel panorama attuale, dove la digitalizzazione sta trasformando anche le interazioni più semplici, il tradizionale biglietto da visita cartaceo lascia spazio a soluzioni più evolute, intelligenti e consapevoli. Tra queste, spicca Kipin, un progetto italiano che ridefinisce il modo in cui professionisti e aziende si presentano e costruiscono relazioni.Un progetto nato da un'esigenza concretaL’idea alla base di Kipin prende forma dall’intuizione di Cristiano Vitolo, sviluppatore con un background che spazia dalle agenzie digitali alle multinazionali tech. La necessità iniziale era semplice: poter gestire più identità professionali in modo ordinato, moderno e coerente con l’immagine di ciascun progetto. Da qui, l’evoluzione di una piattaforma che oggi risponde anche alle esigenze più complesse di aziende strutturate.Non solo un’app, ma un ecosistemaKipin si presenta come molto più di una semplice applicazione per lo scambio di contatti: è un sistema modulare e flessibile che permette di creare, personalizzare e gestire biglietti da visita digitali con un alto livello di controllo e personalizzazione. Ogni card è modificabile in tempo reale e può essere condivisa con un semplice gesto, tramite link, QR code dinamico o dispositivi NFC.Grazie a integrazioni avanzate (SSO, Zapier, CRM aziendali) e funzionalità di analytics dettagliate, la piattaforma si adatta perfettamente ai flussi di lavoro di reparti marketing, HR e sales.Un impatto ambientale misurabileOltre a semplificare il networking professionale, Kipin si propone come alternativa sostenibile alla carta. Considerando che miliardi di biglietti cartacei vengono prodotti ogni anno solo per finire rapidamente nel cestino, l’approccio digitale rappresenta un cambiamento significativo.Non si tratta solo di evitare sprechi: Kipin contribuisce attivamente alla riforestazione, piantando alberi in proporzione alla crescita della propria community. Ad oggi, sono già oltre 86 tonnellate di CO₂ compensate.Design e brand identity al centroLa cura estetica è uno degli elementi distintivi della piattaforma. Ogni biglietto può essere disegnato su misura, riflettendo fedelmente l’identità visiva del brand. Il sistema offre template predefiniti, ma il team è in grado di realizzare soluzioni personalizzate anche per le aziende più esigenti."Il passaggio al digitale non deve sacrificare l’immagine aziendale, anzi, è un’occasione per rafforzarla", afferma Cristiano Vitolo.Anche fisico, ma intelligentePer chi non vuole rinunciare alla fisicità, Kipin offre anche card NFC riutilizzabili, in materiali sostenibili o premium come bambù inciso, acciaio o bracciali personalizzati. Tutti i dispositivi sono collegati al biglietto digitale e, in caso di smarrimento, è possibile disattivarli in pochi clic.Queste soluzioni, pratiche ed eleganti, sono pensate per unire il mondo reale e quello digitale con coerenza e stile.Crescita organica, solidità realeDal 2017 ad oggi, Kipin si è sviluppata senza l’appoggio di investitori esterni. La strategia è stata chiara: ascoltare il mercato, testare, migliorare. Ogni nuova funzione è nata da un’esigenza concreta e ha portato valore aggiunto alla piattaforma.Il risultato? Oltre 40.000 utenti attivi, tra cui aziende con migliaia di dipendenti, e più di 1,5 milioni di condivisioni generate.Uno sguardo al domani: AI e identità digitaleLa visione di Kipin guarda oltre il concetto di biglietto da visita. La piattaforma si sta progressivamente trasformando in un hub per l’identità digitale professionale, con nuove funzioni in arrivo legate all’intelligenza artificiale per la gestione intelligente dei contatti e dei lead.L’obiettivo è quello di creare un’unica interfaccia attraverso cui presentarsi, partecipare a eventi, interagire con clienti e partner, sempre in modo professionale e misurabile.Una realtà solida, non più una startupPur essendo nata da una visione imprenditoriale innovativa, oggi Kipin ha superato i confini del mondo startup. L’azienda è indipendente, stabile e strutturata, con un team affiatato e un prodotto maturo, capace di adattarsi e crescere insieme ai suoi clienti.In un contesto in continua evoluzione, Kipin dimostra che innovazione, sostenibilità e affidabilità possono convivere all’interno di uno strumento semplice quanto potente: il nuovo biglietto da visita digitale.

