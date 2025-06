EBC Financial Group รุกขยายโอกาสการลงทุนธีมใหม่ เปิดตัว CFD ของกองทุน ETF สหรัฐฯ กว่า 100 กองทุน

EBC Financial Group เปิดตัว ETF CFD ใหม่ในสหรัฐฯ เสนอทางเลือกการลงทุนหลากหลายทั่วตลาด กลุ่มธุรกิจ และสไตล์การลงทุนสำหรับลูกค้าทั่วโลก

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ EBC Financial Group สะท้อนความมุ่งมั่นในอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นตราสารการลงทุนที่ยืดหยุ่นและเจาะกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะ

LONDON, UNITED KINGDOM, June 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC) ประกาศเพิ่ม Contracts for Difference (CFDs) ของกองทุน Exchange-Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ กว่า 100 กองทุน สะท้อนถึงแนวโน้มในภาคการเงินที่มุ่งสู่การเปิดโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับธีมการลงทุนที่นักลงทุนให้ความสนใจ การเพิ่มตราสารการลงทุนเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของ EBC กับความต้องการของนักลงทุนทั่วโลก ที่ต้องการเข้าถึงตราสารทางการเงินที่เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมและเฉพาะภูมิภาค

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัวนี้ครอบคลุมกองทุน ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) และ NASDAQ โดยออกโดยผู้จัดการสินทรัพย์ชั้นนำ เช่น Vanguard, iShares (BlackRock) และ State Street Global Advisors ซึ่งตราสารเหล่านี้สะท้อนถึงแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญที่ยังคงมีบทบาทในการกำหนดทิศทางความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก

“การขยายตัวในครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของเรา ที่มุ่งเชื่อมโยงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ชาญฉลาดเข้ากับความต้องการของตลาด” David Barrett ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ถือเป็นพัฒนาการที่เป็นธรรมชาติ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าถึงการลงทุนเฉพาะกลุ่ม พร้อมความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์ที่มากขึ้น ที่ EBC เรากำลังสร้างระบบนิเวศที่สนับสนุนทั้งความแม่นยำและประสิทธิภาพในการลงทุน”

การเข้าถึงธีมการลงทุนที่หลากหลาย พร้อมความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์

ผลิตภัณฑ์ที่ขยายใหม่ล่าสุดนี้ เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้สำรวจธีมเศรษฐกิจมหภาคและธีมการลงทุนที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก

ธีมเหล่านี้ครอบคลุมการลงทุนในภูมิภาคผ่านกองทุน เช่น iShares MSCI Brazil ETF การลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง เช่น iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund และการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ผ่าน ETF เช่น United States Oil Fund LP ซึ่งอ้างอิงราคาน้ำมัน WTI รวมถึงยังมีโอกาสลงทุนตามกลุ่มอุตสาหกรรม และการลงทุนในหุ้นแบบ Basket Funds ที่เน้นกลยุทธ์จ่ายปันผล เช่น Schwab U.S. Dividend Equity ETF

นอกจากนี้ยังครอบคลุมธีมการลงทุนในกลยุทธ์ขนาดตลาดทุน เช่น Russell Mid-Cap Value ETF และการลงทุนในหุ้นที่เติบโตสูงผ่านกองทุน เช่น SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF ที่ติดตามหุ้นกลุ่ม Growth โดยเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถใช้เป็นกลยุทธ์การลงทุนเดี่ยว หรือเป็นตราสารเสริมเพื่อประกอบพอร์ตการลงทุนเดิมของ EBC ช่วยให้นักลงทุนสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนที่ซับซ้อน และปรับธีมการลงทุนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การลงทุนอย่างชาญฉลาด: เลเวอเรจ การชอร์ต และความคุ้มค่าต้นทุนในผลิตภัณฑ์เดียว

ความก้าวหน้าครั้งนี้ของ EBC เกิดขึ้นท่ามกลางภูมิทัศน์การเงินโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง ซึ่งการกระจายความเสี่ยง ความโปร่งใส และโครงสร้างต้นทุน ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของสถาบันการเงินทั่วโลก ในขณะที่ระบบนิเวศทางการเงินก้าวสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์มากขึ้น การเพิ่มขึ้นของกองทุน ETF ในธีมการลงทุนและผลิตภัณฑ์การเงินที่เกี่ยวข้อง สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารความเสี่ยงและการแสวงหาโอกาสในตลาดโลก

เริ่มต้นได้ทันที

นักลงทุนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกเทรดได้ที่ www.ebc.com เพื่อเริ่มต้นการซื้อขายทั้งแบบจำลองและแบบเรียลไทม์

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่มีชื่อเสียงของลอนดอน เป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านนายหน้าการเงินและการบริหารสินทรัพย์ ผ่านบริษัทย่อยที่ได้รับใบอนุญาตในเขตอำนาจศาลการเงินหลักทั่วโลก รวมถึงสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หมู่เกาะเคย์แมน มอริเชียส และประเทศอื่นๆ EBC เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนมืออาชีพ และนักลงทุนสถาบัน เข้าถึงตลาดการเงินทั่วโลกและโอกาสการซื้อขายที่หลากหลาย ครอบคลุมตราสารการเงินต่างๆ ทั้งสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และดัชนี

EBC ได้รับรางวัลมากมายและให้คำมั่นที่จะรักษามาตรฐานจริยธรรมสูงสุด โดยบริษัทย่อยของ EBC ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในแต่ละเขตอำนาจศาล ได้แก่ EBC Financial Group (UK) Limited ซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร; EBC Financial Group (Cayman) Limited ซึ่งได้รับการกำกับดูแลโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd ซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก Australian Securities and Investments Commission (ASIC); และ EBC Financial (MU) Ltd ซึ่งได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Services Commission Mauritius (FSC)

หัวใจสำคัญของ EBC คือทีมงานมืออาชีพผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมการเงินกว่า 40 ปี ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญ ตั้งแต่ Plaza Accord และวิกฤตฟรังก์สวิสปี 2015 ไปจนถึงความผันผวนในตลาดช่วงวิกฤต COVID-19 เราสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าทุกความสัมพันธ์กับนักลงทุนจะได้รับการดูแลอย่างจริงจังในทุกขั้นตอน

ในฐานะพันธมิตรแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสร FC Barcelona, EBC ให้บริการเฉพาะทางในเอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย อีกทั้งยังร่วมมือกับ United to Beat Malaria สนับสนุนการริเริ่มด้านสุขภาพทั่วโลก นอกจากนี้ EBC ยังสนับสนุนโครงการ ‘What Economists Really Do’ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด เพื่อช่วยให้สาธารณชนเข้าใจเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ต่อความท้าทายสำคัญในสังคม และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในวงกว้าง

https://www.ebc.com/

