EBC Financial Group Perluas Akses Investasi Tematik Lewat Lebih dari 100 ETF CFD Berbasis Saham AS

LONDON, UNITED KINGDOM, June 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC) resmi menambahkan lebih dari 100 kontrak derivatif berbasis Exchange-Traded Fund (ETF CFD) yang terdaftar di bursa saham Amerika Serikat. Langkah ini mencerminkan tren yang berkembang di sektor keuangan global, di mana pelaku pasar semakin mencari eksposur tematik dan diversifikasi yang lebih luas.

Produk terbaru ini mencakup ETF yang diperdagangkan di New York Stock Exchange dan NASDAQ, diterbitkan oleh manajer aset ternama seperti Vanguard, iShares (BlackRock), dan State Street Global Advisors. Instrumen-instrumen ini dirancang untuk mencerminkan tema makroekonomi dan sektoral yang terus membentuk sentimen investor global.

“Ekspansi ini mencerminkan visi kami untuk menjembatani desain produk yang cerdas dengan kebutuhan pasar yang relevan,” ujar David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd. “Produk-produk ini merupakan evolusi alami bagi trader yang mengincar eksposur spesifik dengan fleksibilitas strategi yang lebih tinggi. Di EBC, kami tengah membangun ekosistem yang mengedepankan presisi sekaligus performa.”

Akses Tematik Bertemu Strategi Fleksibel

Rangkaian ETF CFD terbaru dari EBC membuka peluang bagi nasabah untuk menjangkau tema-tema investasi dan makroekonomi global yang paling banyak dicermati pasar.

Instrumen ini mencakup eksposur geografis melalui dana seperti iShares MSCI Brazil ETF, obligasi berimbal hasil tinggi lewat iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund, serta akses ke pasar komoditas melalui ETF seperti United States Oil Fund LP yang mengikuti pergerakan harga minyak WTI.

Peluang sektoral pun tersedia, termasuk keranjang saham yang berfokus pada dividen seperti Schwab U.S. Dividend Equity ETF. Selain itu, investor juga dapat mengeksplorasi pendekatan berdasarkan kapitalisasi pasar seperti Russell Mid-Cap Value ETF, maupun gaya investasi bertumbuh seperti SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF yang menargetkan saham-saham dengan potensi pertumbuhan tinggi.

Seluruh produk ini dapat berfungsi sebagai strategi perdagangan mandiri maupun pelengkap portofolio, memungkinkan investor menyusun struktur portofolio yang lebih tematik dan terarah sesuai dinamika pasar global.

Eksposur Lebih Cerdas: Leverage, Shorting, dan Efisiensi Biaya dalam Satu Produk

Pengumuman terbaru EBC hadir di tengah lanskap keuangan global yang terus berkembang, di mana diversifikasi, transparansi, dan efisiensi biaya menjadi faktor kunci dalam pengambilan keputusan institusional. Seiring ekosistem keuangan bergerak menuju instrumen yang lebih adaptif dan terpersonalisasi, kehadiran ETF tematik dan produk sejenis semakin menegaskan pergeseran dalam cara pelaku pasar global membaca risiko dan peluang secara lebih terarah.

Mulai Sekarang

Produk ini dapat diakses dengan mendaftar di www.ebc.site untuk memulai perdagangan secara simulasi maupun langsung.

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka di London, EBC Financial Group (EBC) adalah merek global yang dikenal akan keahliannya dalam pialang keuangan dan manajemen aset. Melalui entitas teregulasi yang beroperasi di berbagai yurisdiksi keuangan utama, termasuk Inggris, Australia, Kepulauan Cayman, Mauritius, dan lainnya, EBC memungkinkan investor ritel, profesional, dan institusional untuk mengakses berbagai pasar global dan peluang perdagangan, termasuk mata uang, komoditas, saham, dan indeks.

Telah diakui dengan berbagai penghargaan, EBC berkomitmen untuk menegakkan standar etika dan anak perusahaan ini berlisensi dan teregulasi dalam yurisdiksi masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited teregulasi oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited teregulasi oleh Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd teregulasi oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd terotorisasi dan teregulasi oleh Komisi Layanan Keuangan Mauritius (FSC).

Inti dari EBC adalah tim yang terdiri dari para veteran industri dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di berbagai lembaga keuangan besar. Telah melewati berbagai siklus ekonomi utama dari Plaza Accord dan krisis franc Swiss tahun 2015 hingga gejolak pasar akibat pandemi COVID-19. Kami menumbuhkan budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, serta memastikan bahwa setiap hubungan investor ditangani dengan sangat serius sebagaimana mestinya.

Sebagai Mitra Valuta Asing Resmi FC Barcelona, EBC menyediakan layanan khusus di seluruh Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. Melalui kemitraannya dengan United to Beat Malaria, perusahaan ini berkontribusi pada inisiatif kesehatan global. EBC juga mendukung rangkaian keterlibatan publik 'What Economists Really Do' oleh Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang membantu mengungkap misteri ekonomi dan penerapannya pada tantangan sosial utama, serta mendorong pemahaman dan dialog publik yang lebih besar.

