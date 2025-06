Duurzaam geproduceerde rijst nu breed verkrijgbaar in Nederland via grote supermarktketens dankzij samenwerking met SRP

Dankzij het SRP keurmerk kunnen consumenten met elke aankoop van SRP-geverifieerde rijst direct bijdragen aan betere levensomstandigheden voor boeren en een gezonder milieu.” — Jop Blom verantwoordelijk voor de wereldwijde positionering van SRP.

AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND, NETHERLANDS, June 11, 2025 / EINPresswire.com / -- Nederlandse supermarkten nemen het voortouw met duurzamere rijst die de nieuwe standaard is– betaalbaar én beter voor boer, klimaat en consument. Rijst is voor meer dan de helft van de wereldbevolking een basisvoedsel. Maar rijstproductie gaat vaak gepaard met milieuuitdagingen, waterverbruik en complexe arbeidsomstandigheden. De Sustainable Rice Platform (SRP) pakt deze uitdagingen wereldwijd aan en biedt een alternatief – en Nederland loopt hierin voorop. Supermarkten zoals Albert Heijn, Lidl en de leden van de Superunie bieden inmiddels SRP-geverifieerde rijst aan onder hun eigen huismerk. Ook de Jumbo en andere toonaangevende retail- en groothandelspartners hebben deze duurzame keuze inmiddels aan hun assortiment toegevoegd. Daarnaast zijn bekende merken zoals Bastami en Pandan rijst van Lassie, Ben’s Original en Tilda ook overgestapt op duurzamer geproduceerde rijst volgens SRP-richtlijnen.De Nederlandse markt als katalysatorDat deze duurzame rijst nu breed beschikbaar is onder huismerken, toont aan dat het geen nicheproduct meer is. Door de samenwerking met SRP wordt duurzaamheid de standaard – zónder meerprijs voor de consument. Rijst die met oog voor mens en milieu is geproduceerd, wordt daarmee niet alleen toegankelijk, maar ook betaalbaar – een standaardkeuze, géén luxeproduct. Dit maakt Nederland één van de koplopers in Europa. De boodschap is helder: het kán anders, het kóst niet meer, en het ligt al in het schap.Kies bewust, eet impactvolWie kiest voor SRP-geverifieerde rijst, kiest voor een toekomstbestendig voedselsysteem waarin boeren eerlijker betaald krijgen, het klimaat ontlast wordt en de biodiversiteit behouden blijft, gewoon met een pak rijst in het winkelmandje. "Retailers en merken erkennen steeds vaker dat duurzame rijst niet alleen een ecologische noodzaak is, maar ook een krachtig consumentenverhaal vertelt. Benadrukt Jop Blom, verantwoordelijk voor de wereldwijde positionering van SRP. Dankzij het SRP keurmerk kunnen consumenten met elke aankoop van SRP-geverifieerde rijst direct bijdragen aan betere levensomstandigheden voor boeren en een gezonder milieu. Het werd hoog tijd dat kwaliteitsrijst – geteeld met respect voor mens, milieu en markt – voor iedereen bereikbaar werd. SRP bewijst dat duurzaamheid en schaalbaarheid perfect samen kunnen gaan."Zo werkt SRP wereldwijd aan veranderingWat begon als een duurzaamheidsinitiatief is uitgegroeid tot een internationale beweging. In tientallen landen wereldwijd wordt inmiddels SRP-geverifieerde rijst geteeld op tienduizenden hectares – en dat aantal blijft groeien. Het doel: minstens 1 miljoen boeren ondersteunen bij de overstap naar duurzamere productiemethoden. Meer dan 100 partners uit overheid, wetenschap, bedrijfsleven en ngo’s bundelen hun krachten om de rijstsector te transformeren tot een positieve kracht voor mens en milieu. SRP-rijst is vandaag al verkrijgbaar in meer dan 20 landen. In Europa onder andere in Nederland, Duitsland, Italië, Scandinavië, Zwitserland, Noorwegen, Finland, Denemarken en binnenkort ook het Verenigd Koninkrijk. Buiten Europa groeit de beschikbaarheid eveneens, waaronder in de Verenigde Staten, diverse Aziatische landen, Latijns-Amerika en Afrika.Noot voor de redactie (niet voor publicatie):Voor meer informatie, interviews of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:Persvoorlichter: Telma Negreiros Telefoon: +49 171 96 20022E-mail: telma.negreiros@icloud.com LinkedIn: bit.ly/4dMKphWOver SRPDe Sustainable Rice Platform (SRP) is een wereldwijd, multi-stakeholder initiatief dat zich inzet voor het transformeren van de rijstsector naar een duurzamer en eerlijker systeem. SRP ontwikkelt en bevordert wereldwijd erkende normen en praktijken voor duurzame rijstproductie, met als doel het verminderen van de milieu-impact van rijstteelt en het verbeteren van het levensonderhoud van miljoenen rijstboeren. Door samen te werken met boeren, overheden, bedrijven, ngo’s en kennisinstellingen creëert SRP schaalbare oplossingen die ecologische duurzaamheid, economische haalbaarheid en sociale rechtvaardigheid combineren. De SRP-Standard for Sustainable Rice Cultivation helpt boeren om hun opbrengsten te verhogen, waterverbruik en methaanemissies te verminderen, en betere markttoegang te krijgen.Meer informatie: www.sustainablerice.org

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.