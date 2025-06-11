Bitget 反詐騙報告顯示 2024 年 AI 相關詐騙導致加密貨幣損失高達 46 億美元

維多利亞，塞舌爾, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所 Bitget 和 Web3 公司與區塊鏈安全公司 SlowMist 和 Elliptic 發表 2025 年反詐騙研究報告， 當中顯示 2024 年全球加密騙局損失飆升至 46 億美元，其中深偽和社交工程是導致大額損失的主要手法。 此報告亦標誌著 Bitget 反詐騙月活動正式啟動，此項為期一個月的計劃旨在推動安全教育和提升整個生態系統的意識。

報告特別指出，AI 詐騙手法已超越傳統釣魚電郵，演變出假冒 Zoom 通話、名人合成影片及藏有木馬的招聘廣告等新形式， 當中的重大發現包括用戶資產損失主要源自三類詐騙：深偽身份偽冒、社交工程陷阱，以及偽裝成 DeFi 或 NFT 的龐氏騙局。 此報告同時概述贓款如何通過跨鏈橋和混淆工具流向混幣平台或交易所，使執法和追討工作更趨困難。

其他洞察見解包括香港重大詐騙案件分析、Telegram 和 X (Twitter) 評論區作為釣魚著手地日益普及，以及跨境專業詐騙集團持續擴張。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「當今加密領域最大威脅並非波動性，而是騙局。 因此 Bitget 將整個六月定為反詐騙月，務求提升行業標準及用戶意識。 本報告是此行動的核心環節。 AI 導致詐騙更快速、低成本且難以察覺， Bitget 認為反制行動須結合嚴謹技術與整個生態系統協作。 最終目標是協助用戶明智地交易，而非純粹追求交易速度。」

報告亦詳細說明 Bitget 如何積極部署其反詐騙中心、創新偵測系統及 5 億美元以上的保障基金，以降低用戶風險。 SlowMist 針對詐騙手法提供了詳盡的法證分析，包括地址投毒以至假招聘木馬等，而 Elliptic 則審視了通過跨鏈橋和混幣平台洗錢的被盜加密貨幣流向模式。

Elliptic 亞太區加密威脅研究員 Arda Akartuna 表示：「不法分子不斷改良攻擊模式，運用 AI 並探索擴大犯罪活動的新形式。 因此我們同樣需要擴展技術及區塊鏈能力，以便追蹤和識別罪犯採用的新手法。 我們與 Bitget 的合作，體現彼此共同應對威脅演變的迫切性，並為用戶提供自我保護工具。」

SlowMist 安全運作主管 Lisa 指出：「本報告反映我們日常在鏈上看到的真實模式。 無論是釣魚集團還是虛假質押去中心化應用程式，犯案手法雖然有變，但當中心理元素其實萬變不離其宗。 用戶必須知己知彼，貫徹質疑態度及安全意識。」

報告最後為用戶和機構提供實際可行的建議，包括詐騙危險訊號指標及避免 DeFi、NFT 和 Web3 環境常見陷阱的最佳實務。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。 透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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